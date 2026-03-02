Actualités
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Heaps et Yohannes vainqueurs, Becho en action ce lundi

  • par David Hernandez

    • Pour leur entrée en lice dans la SheBelieves Cup, les États-Unis de Heaps et Yohannes ont déroulé. Ce lundi, seule Vicki Becho est en action avec les U23 françaises.

    Entrée en lice réussie pour les États-Unis. Pour son premier match dans la SheBelieves Cup 2026, la sélection américaine n'a pas raté son démarrage à Nashville. Devant plus de 17 000 spectateurs, les joueuses d'Emma Hayes ont fait le travail contre l'Argentine. Brassard autour du bras, Lindsey Heaps a montré la voie à ses coéquipières. Titularisée dans l'entrejeu aux côtés de Lily Yohannes, la milieu d'OL Lyonnes a ouvert le score dès la 19e minute.

    Une but et une passe pour Heaps

    Elle s'est montrée doublement décisive puisque c'est elle qui sert Shaw pour le but du break à la 56e minute. Ayant joué toute la partie, Lindsey Heaps a été la grande dame de ce succès américain, tandis que Yohannes a laissé sa place à l'heure de jeu. Prochain rendez-vous pour les États-Unis jeudi avec un choc nord-américain contre le Canada.

    Un unique amical pour Becho

    Ce lundi, le programme des internationales lyonnaises est plutôt léger. Si tout va s'accélérer mardi avec les qualifications pour la Coupe du monde 2027 en Europe, Vicki Becho sera la seule en action en début d'après-midi (13h) ce lundi. Avec l'équipe de France U23, l'attaquante rhodanienne dispute un amical contre l'Angleterre à Clairefontaine.

