Au Vélodrome, l’OL devra garder ses nerfs 

Ce 127e choc des Olympiques (dimanche 20h45) s’annonce électrique. Dans la folie du Vélodrome, les Lyonnais devront faire abstraction de ce climat pour espérer s’imposer.

Rester calme. Voilà peut-être la clé pour l’OL. Quand les coéquipiers de Moussa Niakhaté pénétreront sur la pelouse ce dimanche (20h45), une ambiance brûlante les accueillera. Mais reste à savoir dans quel sens. Cette semaine, les Marseillais ont pris de la distance. En stage à Marbella, l’OM s’est mis à l’abri, loin de la pression locale. Mais ce calme n’a rien d’un apaisement.

Les supporters, eux, n’ont pas décroché. Ils attendent avec impatience le retour de leurs joueurs. Et ce 1er mars, l’accueil sera puissant. Dans la cité phocéenne, un "Olympico" ne se joue jamais dans la demi-mesure. Encore plus quand les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg n'ont plus gagné depuis un mois en Ligue 1.

Éviter de se retrouver à 10

Face à cette pression, l’Olympique lyonnais devra faire bloc. Les hommes de Paulo Fonseca devront composer avec la tension inhérente à ce type de rendez-vous. Dans ce contexte, la discipline sera un facteur déterminant. Or, sur ce point, les Rhodaniens devront redoubler de vigilance. Avec 6 cartons rouges reçus en 23 journées de championnat, ils figurent en tête de cette statistique en Ligue 1 cette saison, à égalité avec l’AJ Auxerre et Monaco. Un chiffre qui, à plusieurs reprises, a lourdement pesé sur le scénario des matchs.

En effet, certaines expulsions sont intervenues très tôt, modifiant immédiatement le rapport de force. On pense notamment à celle du Néerlandais Hans Hateboer, à Brest, dès la 7e minute de jeu (0-0), laissant son équipe en infériorité numérique pour presque toute la rencontre.

Pour espérer obtenir un résultat dimanche, l’OL devra donc rester lucide. Une donnée cruciale pour lui permettre d’éviter que la partie ne lui échappe, une nouvelle fois, sur un détail disciplinaire. Ce qu'avait connu son rival à l'aller (1-0) avec l'exclusion de CJ Egan-Riley.