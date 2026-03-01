Actualités
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Au Vélodrome, l’OL devra garder ses nerfs 

  • par Elohan Latta

    • Ce 127e choc des Olympiques (dimanche 20h45) s’annonce électrique. Dans la folie du Vélodrome, les Lyonnais devront faire abstraction de ce climat pour espérer s’imposer.

    Rester calme. Voilà peut-être la clé pour l’OL. Quand les coéquipiers de Moussa Niakhaté pénétreront sur la pelouse ce dimanche (20h45), une ambiance brûlante les accueillera. Mais reste à savoir dans quel sens. Cette semaine, les Marseillais ont pris de la distance. En stage à Marbella, l’OM s’est mis à l’abri, loin de la pression locale. Mais ce calme n’a rien d’un apaisement.

    Les supporters, eux, n’ont pas décroché. Ils attendent avec impatience le retour de leurs joueurs. Et ce 1er mars, l’accueil sera puissant. Dans la cité phocéenne, un "Olympico" ne se joue jamais dans la demi-mesure. Encore plus quand les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg n'ont plus gagné depuis un mois en Ligue 1.

    Éviter de se retrouver à 10

    Face à cette pression, l’Olympique lyonnais devra faire bloc. Les hommes de Paulo Fonseca devront composer avec la tension inhérente à ce type de rendez-vous. Dans ce contexte, la discipline sera un facteur déterminant. Or, sur ce point, les Rhodaniens devront redoubler de vigilance. Avec 6 cartons rouges reçus en 23 journées de championnat, ils figurent en tête de cette statistique en Ligue 1 cette saison, à égalité avec l’AJ Auxerre et Monaco. Un chiffre qui, à plusieurs reprises, a lourdement pesé sur le scénario des matchs.

    En effet, certaines expulsions sont intervenues très tôt, modifiant immédiatement le rapport de force. On pense notamment à celle du Néerlandais Hans Hateboer, à Brest, dès la 7e minute de jeu (0-0), laissant son équipe en infériorité numérique pour presque toute la rencontre.

    Pour espérer obtenir un résultat dimanche, l’OL devra donc rester lucide. Une donnée cruciale pour lui permettre d’éviter que la partie ne lui échappe, une nouvelle fois, sur un détail disciplinaire. Ce qu'avait connu son rival à l'aller (1-0) avec l'exclusion de CJ Egan-Riley.

    à lire également
    Gouiri (OM) face à Almada et Mata (OL)
    Amine Gouiri (OM) aime faire mal à l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Au Vélodrome, l’OL devra garder ses nerfs  15:00
    Gouiri (OM) face à Almada et Mata (OL)
    Amine Gouiri (OM) aime faire mal à l’OL 14:10
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OM - OL : "On joue au foot pour ces matchs" 13:20
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    Emerson compare son expérience à l’OL avec celle de l’OM 12:30
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Michele Kang assistera à OM - OL au Vélodrome 11:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca sur Tolisso (OL) : "Si j’étais Didier Deschamps, je ne douterais pas" 11:00
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 s'offrent le duel des Olympiques 10:15
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Un choc des Olympiques capital pour l'OM, un peu moins pour l'OL ? 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OM - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OM - OL : face aux absences, Fonseca va devoir encore bricoler 08:00
    Pablo Longoria, président de l'OM
    Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence 07:30
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : Adil Hamdani décisif dans la victoire de l'OL (1-3) 28/02/26
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert 28/02/26
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 28/02/26
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 28/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 28/02/26
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 28/02/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 28/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut