En avril 2025, l'EPCR avait annoncé que le Parc OL organiserait les finales des coupes d'Europe de rugby en 2027. Rendez-vous les 21 et 22 mai.

Le rugby est aujourd'hui bien implanté au Parc OL. Des matchs des Bleus à la Coupe du monde 2023 et lors du Tournoi des Six Nations 2024 en sont de récents bons exemples. À l'été 2025, le stade décinois a aussi reçu les demi-finales de Top 14 les 20 et 21 juin, avec de belles affluences à la clé. En sera-t-il de même les 21 et 22 mai 2027 ?

Possible, surtout si des équipes françaises, dont pourquoi pas le LOU, parviennent à atteindre les finales des coupes d'Europe la saison prochaine. En avril 2025, l'EPCR, qui organise ces compétitions, avait annoncé que l'antre de l'Olympique lyonnais recevrait les dernières rencontres de Champions Cup et de la Challenge Cup.

Deuxième fois pour le Parc OL après 2026

Vendredi, l'institution a précisé la programmation. Les amateurs de la balle ovale devront donc réserver leur vendredi 21 et samedi 22 mai. C'est la deuxième fois de son histoire que le stade recevra les épilogues de ces épreuves après 2016, année de son inauguration. Des recettes en plus pour l'OL avec ces évènements, un point pas anodin sur le plan financier par ailleurs.