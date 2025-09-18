Ligue 1 : l'OL veut poursuivre sa bonne série à domicile

Invaincu dans son jardin depuis le 4 mai dernier face à Lens, l'OL cherchera à maintenir sa série contre Angers ce vendredi (20h45).

Les lumières du Parc OL brillent pour les Lyonnais depuis le mois de mai dernier. Après sa défaite contre le RC Lens (2-1), l'OL a enchaîné quatre victoires, dont trois à domicile en Ligue 1 avant son premier revers en Bretagne dimanche soir (3-1). Ce vendredi soir contre Angers, les hommes de Paulo Fonseca chercheront à se relancer et à poursuivre sur la bonne dynamique à domicile. Faire le plein de confiance avant le début des échéances européennes, le 25 septembre prochain à Utrecht.

Vers un cinquième succès à la suite ?

En théorie, difficile d'imaginer une défaite face à un Angers qui marque le pas depuis le début de saison. Le SCO ne compte que cinq victoires au Parc OL historiquement. Mais dans le football, un fait de jeu peut tout changer à la physionomie d'une rencontre. Un carton rouge par exemple... En tout cas, imaginer l'OL avec douze points en Ligue 1 après cinq journées, c'est une belle projection et marge de manœuvre en championnat. Même inespérée après l'été hollywoodien à Décines. Mais entre Rhône et Saône, on a appris à n'être surpris par plus rien.