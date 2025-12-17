Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Auteure d’un doublé samedi contre Le Havre, Kadidiatou Diani a mis fin à une disette qui durait. L’attaquante de l’OL Lyonnes a dû digérer les nouvelles demandes de Jonatan Giraldez.

    Depuis son arrivée à l’OL Lyonnes il y a trois ans, elle avait fait de la Ligue des champions son terrain de jeu favori. Cinq buts la première saison, six l’an passé. Seulement, depuis la reprise en septembre, Kadidiatou Diani marque le pas dans la compétition européenne (zéro but) mais également en Première Ligue. En marquant un doublé samedi au Havre, l’attaquante a porté à trois son nombre de réalisations toutes compétitions confondues. Loin de ses standings passés. Toutefois, ce match normand a peut-être été le déclic que la Française attendait depuis quelque temps. "Forcément, marquer des buts, ça fait du bien au moral, c’est bon pour la confiance individuelle mais aussi pour l’équipe."

    "On se sent toutes concernées avec cette rotation"

    Ce mercredi soir, Diani devrait enchaîner sur le côté droit de l’attaque de l’OL Lyonnes. Ce n’est pas si souvent que cela arrive depuis l’arrivée de Jonatan Giraldez. Le coach espagnol est un adepte de la rotation et il ne l’a pas caché depuis sa prise de fonction en juillet dernier. Il a donc fallu appréhender ce nouveau procédé après deux saisons où les choses étaient plutôt figées sous Sonia Bompastor et Joe Montemurro"C'est forcément quelque chose de nouveau pour nous. Après, c'est bien, je trouve que ça permet de nous garder toutes concernées. Ça apporte plutôt une bonne dynamique dans le groupe, où chacune sait qu’elle a une carte à jouer." Il a donc fallu le digérer et juste avant les fêtes, Kadidiatou Diani espère se rendre de nouveau indispensable.

    à lire également
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes
    4 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - mer 17 Déc 25 à 14 h 52

      Je la trouve plus percutante dans sa vitesse et la puissance physique que l'année dernière.

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - mer 17 Déc 25 à 15 h 11

      On dit "autrice", comme lectrice !!!

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 15 h 17

        Plus logique de dire autrice au lieu d'auteure, tout comme défenseuse à la place de défenseure.
        Le mieux pour ne pas trop se perdre c'est de mettre au féminin à l'écrit comme à l'orale. C'est pour ça que je dis entraîneuse ou lieu d'entraîneure, aux gens d'arrêter d'être co.s et de savoir faire le distinguo.

        Signaler
        1. isabielle
          isabielle - mer 17 Déc 25 à 15 h 20

          ok... alors c'est pas comme docteur ! 🤔

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes 15:10
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix" 14:20
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  13:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 12:40
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 11:50
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 11:00
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ? 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés 08:00
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    Mehdi Chakri (FC Saint-Cyr Collonges) : "Supporters de l'OL de père en fils" 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 16/12/25
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16/12/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL 16/12/25
    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL 16/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve" 16/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut