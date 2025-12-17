OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix"

Auteure d’un doublé samedi contre Le Havre, Kadidiatou Diani a mis fin à une disette qui durait. L’attaquante de l’OL Lyonnes a dû digérer les nouvelles demandes de Jonatan Giraldez.

Depuis son arrivée à l’OL Lyonnes il y a trois ans, elle avait fait de la Ligue des champions son terrain de jeu favori. Cinq buts la première saison, six l’an passé. Seulement, depuis la reprise en septembre, Kadidiatou Diani marque le pas dans la compétition européenne (zéro but) mais également en Première Ligue. En marquant un doublé samedi au Havre, l’attaquante a porté à trois son nombre de réalisations toutes compétitions confondues. Loin de ses standings passés. Toutefois, ce match normand a peut-être été le déclic que la Française attendait depuis quelque temps. "Forcément, marquer des buts, ça fait du bien au moral, c’est bon pour la confiance individuelle mais aussi pour l’équipe."

"On se sent toutes concernées avec cette rotation"

Ce mercredi soir, Diani devrait enchaîner sur le côté droit de l’attaque de l’OL Lyonnes. Ce n’est pas si souvent que cela arrive depuis l’arrivée de Jonatan Giraldez. Le coach espagnol est un adepte de la rotation et il ne l’a pas caché depuis sa prise de fonction en juillet dernier. Il a donc fallu appréhender ce nouveau procédé après deux saisons où les choses étaient plutôt figées sous Sonia Bompastor et Joe Montemurro. "C'est forcément quelque chose de nouveau pour nous. Après, c'est bien, je trouve que ça permet de nous garder toutes concernées. Ça apporte plutôt une bonne dynamique dans le groupe, où chacune sait qu’elle a une carte à jouer." Il a donc fallu le digérer et juste avant les fêtes, Kadidiatou Diani espère se rendre de nouveau indispensable.