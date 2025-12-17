Quelques jours après l’annonce, les joueuses de l’OL Lyonnes vont porter pour la première fois leur troisième tunique. Un maillot exclusif aux Fenottes.

Ce sera une grande première dans l’histoire de l’OL Lyonnes contre l'Atlético de Madrid. À l’échelle du football féminin en club, c’est aussi assez rare pour être souligné. Ce mercredi soir à 21h, les joueuses lyonnaises porteront pour la première fois leur troisième maillot, conçu spécialement pour les matchs de Ligue des champions. Mais la vraie nouveauté consiste dans le fait que cette tunique est propre aux Fenottes et non une déclinaison de celle des garçons.

"Une chance d'avoir notre maillot à nous"

En changeant de nom et de logo, Michele Kang avait quelque peu pris Adidas au dépourvu et l’équipementier n’avait pas pu offrir des tuniques domicile et extérieur spéciales OL Lyonnes. C’est désormais chose faite avec ce maillot third qui semble remporter tous les suffrages dans le vestiaire lyonnais. "On a la chance d’avoir un maillot rien qu’à nous, c’est positif, nous déclarait Kadidiatou Diani mardi. Il est très joli. J'ai hâte de pouvoir le porter contre l’Atlético. J'espère qu'on va marquer beaucoup de buts et que ce maillot va nous porter chance."