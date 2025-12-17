Ayant rapidement quitté l’antre du Parc OL dimanche, Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont rejoint leur sélection respective pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations.

L’un a pris la direction du Sénégal, l’autre du Portugal. Dimanche en fin d’après-midi, Moussa Niakhaté et Clinton Mata n’ont pas fait de vieux os à Décines après la victoire de l’OL face au Havre. Si le reste du groupe a pu couper pour deux jours, les deux centraux ont vite pris la direction de leur sélection respective pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis lundi, Mata et Niakhaté ont donc basculé en mode CAN, ce qui va leur faire manquer a minima deux matchs avec l’OL : le FC Saint-Cyr Collonges dimanche et l’AS Monaco le 3 janvier. Pour le reste de janvier, tout dépendra des résultats du premier tour.

Le programme de Moussa Niakhaté avec le Sénégal :

Sénégal – Botswana, le mardi 23 décembre à 16h00 au grand stade de Tanger

Sénégal – RD Congo, le samedi 27 décembre à 16h00 au grand stade de Tanger

Sénégal – Bénin, le mardi 30 décembre à 20h00 au grand stade de Tanger

Le programme de Clinton Mata avec l'Angola :