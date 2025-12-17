Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ?

  • par David Hernandez

    • Ayant rapidement quitté l’antre du Parc OL dimanche, Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont rejoint leur sélection respective pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations.

    L’un a pris la direction du Sénégal, l’autre du Portugal. Dimanche en fin d’après-midi, Moussa Niakhaté et Clinton Mata n’ont pas fait de vieux os à Décines après la victoire de l’OL face au Havre. Si le reste du groupe a pu couper pour deux jours, les deux centraux ont vite pris la direction de leur sélection respective pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis lundi, Mata et Niakhaté ont donc basculé en mode CAN, ce qui va leur faire manquer a minima deux matchs avec l’OL : le FC Saint-Cyr Collonges dimanche et l’AS Monaco le 3 janvier. Pour le reste de janvier, tout dépendra des résultats du premier tour.

    Le programme de Moussa Niakhaté avec le Sénégal :

    • Sénégal – Botswana, le mardi 23 décembre à 16h00 au grand stade de Tanger
    • Sénégal – RD Congo, le samedi 27 décembre à 16h00 au grand stade de Tanger 
    • Sénégal – Bénin, le mardi 30 décembre à 20h00 au grand stade de Tanger

    Le programme de Clinton Mata avec l'Angola :

    • Angola – Afrique du Sud, le lundi 22 décembre à 18h00 au  grand stade de Marrakech 
    • Angola – Zimbabwe, le vendredi 26 décembre à 13h30 au grand stade de Marrakech 
    • Angola – Egypte, le lundi 29 décembre à 17h00 au grand stade d’Agadir
    à lire également
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  13:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 12:40
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 11:50
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 11:00
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 10:15
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ? 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés 08:00
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    Mehdi Chakri (FC Saint-Cyr Collonges) : "Supporters de l'OL de père en fils" 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 16/12/25
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16/12/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL 16/12/25
    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL 16/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve" 16/12/25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : un derby contre Saint-Etienne pour l’OL Lyonnes 16/12/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Orel Mangala a commencé à retoucher le ballon 16/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut