Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Semaine assez spéciale pour "Tant qu'il y aura des Gones" et l'OL. Pour cette dernière émission de l'année 2025, l'équipe de TKYDG recevait des invités spéciaux. À l'approche du 32e de finale de Coupe de France, le FC Saint-Cyr Collonges a fait la une ce lundi. Le début d'émission a permis de revenir sur la victoire lyonnaise contre Le Havre, mais aussi à un bilan de la première partie de saison. Mais le club amateur a logiquement été mis en avant pour cette qualification historique et surtout ce rêve de pouvoir jouer au Parc OL contre le voisin qu'est l'OL.

Avec Clément Guillot, coach de l'équipe première, et Hassane Baba-Arbi, président, ont fait part de leur satisfaction mais aussi de tout ce que peut représenter ce match de coupe dimanche.

