Actualités
Vignette TKYDG 15 12 2025
Vignette TKYDG 15 12 2025

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast 

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

    Semaine assez spéciale pour "Tant qu'il y aura des Gones" et l'OL. Pour cette dernière émission de l'année 2025, l'équipe de TKYDG recevait des invités spéciaux. À l'approche du 32e de finale de Coupe de France, le FC Saint-Cyr Collonges a fait la une ce lundi. Le début d'émission a permis de revenir sur la victoire lyonnaise contre Le Havre, mais aussi à un bilan de la première partie de saison. Mais le club amateur a logiquement été mis en avant pour cette qualification historique et surtout ce rêve de pouvoir jouer au Parc OL contre le voisin qu'est l'OL.

    Avec Clément Guillot, coach de l'équipe première, et Hassane Baba-Arbi, président, ont fait part de leur satisfaction mais aussi de tout ce que peut représenter ce match de coupe dimanche.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  13:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 12:40
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 11:50
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 11:00
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 10:15
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ? 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés 08:00
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    Mehdi Chakri (FC Saint-Cyr Collonges) : "Supporters de l'OL de père en fils" 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 16/12/25
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16/12/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL 16/12/25
    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL 16/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve" 16/12/25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : un derby contre Saint-Etienne pour l’OL Lyonnes 16/12/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Orel Mangala a commencé à retoucher le ballon 16/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut