Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
Dominik Greif arrête le penalty lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL

  • par David Hernandez

    • Ayant sorti son deuxième penalty de la saison contre Le Havre, Dominik Greif a permis à l’OL de ne pas sombrer dimanche dernier. Sans faire de bruit mais avec encore une marge de progression, le Slovaque a fait oublier Lucas Perri.

    Il n’est pas exubérant comme pouvait l’être Lucas Perri. Il a la froideur de l’Europe de l’Est dans le sang et cela se ressent sur son langage corporel. Pourtant, depuis cinq mois, Dominik Greif tente de se fondre dans le collectif lyonnais, avec un humour qui ne le laisse pas en marge. Sur le terrain, il a déjà trouvé toute sa place. Arrivé à la mi-août, le Slovaque a eu besoin de temps et d’une blessure de Rémy Descamps pour s’octroyer la place de titulaire dans le but de l’OL. Mais il n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité et à enlever toute forme de concurrence. 

    Si Descamps joue en Ligue Europa et peut-être en Coupe de France, le titulaire est bien Greif dans l’esprit de tous. Même si tout n'a pas été tout rose avec notamment cette mauvaise passe et ce match contre le Paris FC"Il y a des matchs dans lesquels il a été moins performant, a noté Nicolas Puydebois en spécialiste du poste. Il faut encore qu’il s’acclimate, qu’il parle français le plus vite possible pour pouvoir communiquer et commander sa défense. La marge de progression est là mais il peut s’installer durablement dans les buts s'il continue de faire ses performances."

    Imperturbable sur penalty

    Très à l’aise dans le jeu au pied, permettant ainsi à Paulo Fonseca d’insister sur les relances courtes de derrière, Dominik Greif reste encore un peu hésitant sur la lecture de ballon en profondeur, entraînant parfois quelques petites mésententes avec ses défenseurs. Mais sur le bilan global, la note est plutôt positive pour le gardien débarqué de Majorque. Et ce n’est pas avec ses arrêts sur penalty qu’il va s’attirer des critiques.

    Au contraire, que ce soit à Auxerre ou face au Havre dimanche, Dominik Greif a maintenu le bateau à flot et garde son invincibilité dans l'exercice, comme un certain Nicolas Puydebois"Je le trouve très complet, poursuit notre consultant. Il est bon sur les penaltys, il fait deux vrais arrêts. Contre Le Havre, il fait aussi un arrêt du pied à bout portant. C’est un gardien qui ramène des points à l’OL." Et quand il n’en fait pas perdre à côté, hormis peut-être au PFC, la balance est forcément positive.

    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL

