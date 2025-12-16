Actualités
Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après la Coupe de France, les joueurs de l’OL couperont une semaine

  • par David Hernandez
    • Dimanche, l’OL boucle son année 2025 avec un 32e de finale de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges. Les joueurs de Paulo Fonseca couperont ensuite avant de retrouver le chemin de l’entraînement pour préparer le déplacement à Monaco.

    Il reste un match à jouer et non des moindres. Quand tout le monde a déjà la tête au repas du réveillon de Noël et à savoir qu'est-ce qui accompagnera le foie gras, les joueurs de l'OL ont une ultime mission : ne pas faire les gros titres des journaux le lundi 22 décembre au petit matin. Cela voudra dire que le contrat a été rempli et que la qualification pour les 16es de la Coupe de France a été acquise au détriment du FC Saint-Cyr Collonges. C'est toujours le mal qui guette les équipes professionnelles face à des petits poucets, encore plus que cela rassemble à une fête des voisins. Dans une rencontre où le turnover pourrait être important de la part de Paulo Fonseca, l'OL n'a pas le droit de se rater.

    Reprise dès le 29 décembre

    Cela permettra de partir en vacances l'esprit léger. Dès le coup de sifflet final de ce 32e de coupe, les Lyonnais pourront enfin relâcher la pression et passe les fêtes en famille. Enfin seulement Noël puisque pour le passage à la nouvelle année, les choses sérieuses auront déjà repris à Décines. Pour cette trêve hivernale, Fonseca n'octroiera "que" sept jours de repos à ses joueurs, avant un retour à l'entraînement le 29 décembre dans l'après-midi. Avec le choc contre l'AS Monaco dès le samedi 3 janvier 2026, la compétition sera vite de retour pour l'OL, qui va vivre un premier mois très intense.

    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 16 Déc 25 à 11 h 08

      ça fait peu ...
      l'équipe est rincée , il faudrait une coupure bien plus longue .

      1. Avatar
        fandelol - mar 16 Déc 25 à 11 h 19

        Peu, oui, mais ya le match contre Monaco à préparer tout de même. Au final, ça fera presque 2 semaines sans match et 1 semaine où ils coupent totalement. Quand même de quoi se requinquer.

        1. Juni38
          Juni38 - mar 16 Déc 25 à 11 h 25

          oui , pas le choix , faute à ce calendrier surchargé , sans aucune considération pour le physique des joueurs .
          En angleterre c'est pire , ils ne s'arrêtent jamais .

