OL - FC Saint-Cyr Collonges : près de 17 000 billets vendus

À six jours du match des 32es de finale de Coupe de France, 17 000 places avaient trouvé preneur pour OL - FC Saint-Cyr Collonges. Le club amateur avait presque déjà écoulé tout son stock de places disponibles.

Lundi soir, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", l’excitation autour de la rencontre des 32es de finale de Coupe de France était bien présente. Clément Guillot, coach du FC Saint-Cyr Collonges, a confirmé une fois de plus qu’affronter l’OL était "un rêve". Ce rêve va devenir réalité dimanche soir à 21h au moment du coup d’envoi donné par Mr Pignard, autre régional de l’étape. Ce moment d'histoire pour le club de Régional 1, ils sont nombreux à vouloir le vivre. Comme l’a confirmé le président Hassane Baba-Arbi à Olympique-et-Lyonnais, il ne restait qu’une petite centaine de places sur les deux mille accordées au FC Saint-Cyr Collonges, qui se déplace donc à Décines.

L'espoir de dépasser les 20 000 places

Un véritable engouement alors que la billetterie générale pour ce match des 32es de Coupe de France a également trouvé son rythme. Lundi soir, près de 17 000 billets avaient déjà trouvé preneur. À six jours de la rencontre, l’OL et son voisin espèrent que cette affluence continuera à monter pour battre les 18 344 spectateurs présents pour Chambéry en janvier 2023. À l’instant T, la jauge maximale du Parc OL pour la venue de Saint-Cyr est de 28 000 places, selon les chiffres qui nous ont été rapportés.