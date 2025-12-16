Ligue 1 : et si l’OL était finalement à sa gâche ?

Avec sa victoire contre Le Havre dimanche, l’OL a fini l’année sur une note positive en Ligue 1. Cela lui permet d’assurer une cinquième place, un classement finalement révélateur de la qualité de ce groupe.

Il y avait un sentiment de satisfaction dimanche en fin d’après-midi au moment de regagner les vestiaires. De la fatigue certes avec des visages marqués par l’enchaînement des matchs, mais des sourires du travail accompli. Après la défaite à Lorient une semaine plus tôt, les joueurs de l’OL avaient à cœur de finir l’année 2025 sur une note positive en Ligue 1. Pour la manière, il faudra repasser, mais en bon entraîneur qu’il est, Paulo Fonseca se contentait avant tout du but de Pavel Sulc pour offrir trois points précieux à la 16e journée. Cette unique réalisation contre Le Havre permettait d’assurer la cinquième place au classement, avant une coupure de deux semaines et la trêve des confiseurs.

Un groupe qui a tiré le maximum qu'il pouvait

Les résultats de Lille et de l’OM dans la soirée n’ont pas permis aux Lyonnais de combler l’écart avec les places pour la Ligue des champions. À cinq points, elles sont pour le moment inatteignables et il faudra un peu plus de rigueur tactique et technique pour espérer pouvoir se mêler à la course. Car, si les résultats contre Auxerre, Lorient ou le Paris FC laissent des regrets de ne pas être plus proche du podium, notre consultant Nicolas Puydebois estime que l’OL "est toujours à la limite dans le jeu produit. Ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. Il y a des matchs qu’on a gagnés et qu’on aurait dû perdre et inversement peut-être." Toutefois, comme l’a souligné l’ancien portier lyonnais lundi soir dans "Tant qu’il y aura des Gones", "on aurait signé en début de saison pour avoir un OL à ce niveau du classement."

Un avis partagé par Paulo Fonseca qui n’a pas hésité à se refaire le fil de ces six derniers mois pour se satisfaire du chemin parcouru. Bien sûr, l’OL aurait pu faire mieux dans le jeu ces dernières semaines, mais le Portugais a mis en perspective la production de ses joueurs avec un effectif valeureux mais limité. "Samedi, dans ma chambre, je pensais qu’on avait perdu Lacazette, Cherki, Mikautadze et Almada durant l’été. On a aussi perdu Fofana et Nuamah sur blessure, ça fait quand même beaucoup."

Le mois de janvier déjà un mois décisif ?

Sur ce point, difficile de donner tort au coach lyonnais. Quel club aurait réussi à surmonter tous les vents contraires de ces derniers mois et à se retrouver aujourd’hui cinquième du championnat et leader de Ligue Europa ? Sans prendre trop de risques, la liste des noms serait plus que limitée. "Avec tout ce qu’il s’est passé cet été, la profondeur de l’effectif et toutes ces choses là, il faut savoir se contenter de cette cinquième place, acquiesce Clément Guillot, coach du FC Saint-Cyr Collonges, futur adversaire de l’OL. Dans le contenu, on doit faire mieux, on peut faire mieux. Mais d’un point de vue comptable, c’est une très bonne place."

Ayant une semaine pour recharger les batteries après le match de Coupe de France, l’OL sait qu’il a un tournant à bien gérer dès le retour des fêtes. Entre le mercato hivernal et un mois de janvier déjà bien chargé (six ou sept matchs), Nicolas Puydebois "attend de voir cette période" pour savoir réellement où va l’OL. Toutefois, avec les retours de Nuamah et Fofana et peut-être un ou deux renforts sur des postes ciblés, le visage lyonnais de la seconde partie de saison pourrait bien être différent. Même si cela reste avant tout des suppositions et que dans le foot, seule la vérité du terrain prime.