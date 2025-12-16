Actualités

Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges

  • par David Hernandez

    • En collaboration avec beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France, le site Olympique-et-Lyonnais vous fait gagner trois lots de deux places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges. Le 32e de finale se joue dimanche 21 décembre (21h).

    Lundi soir, le FC Saint-Cyr Collonges était l'invité d'honneur de "Tant qu'il y aura des Gones" avec avec la présence de Clément Guillot et Hassane Baba-Arbi, respectivement coach et président du club lyonnais. Une mise en avant du football amateur et de cette magie qu'offre la Coupe de France. Avant tout supporters de l'OL, les joueurs du club de Régional 1 vont avoir la chance de pouvoir affronter ceux qu'ils regardent chaque week-end à la télé ou au Parc OL.

    Match dimanche à 21h au Parc OL

    C'est d'ailleurs dans l'antre de Décines que se tiendra cette rencontre des 32es de finale de Coupe de France. Et vous pourriez vous aussi faire partie de cette belle soirée pour le football lyonnais. En effet, en collaboration avec beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France, votre site Olympique-et-Lyonnais met en jeu trois lots de deux places pour cette rencontre qui se tiendra ce dimanche 21 décembre à 21h.

    Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de répondre à la question suivante : "À quel échelon évolue le FC Saint-Cyr Collonges en championnat ?".

    Si vous avez la réponse, il suffit de l'écrire dans le formulaire ci-dessous pour avoir ainsi la chance de remporter deux places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges.

    Prénom
    Nom de Famille
    E-mail
    Message
    Le formulaire a bien été envoyé !
    Une erreur s’est produite lors de l’envoi du formulaire. Veuillez vérifier à nouveau tous les champs du formulaire.
    à lire également
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : et si l’OL était finalement à sa gâche ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 07:30
    TKYDG : tentez de gagner le livre "75 ans de l’OL - Rugir encore" 15/12/25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : et si l’OL était finalement à sa gâche ? 08:00
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL - TKYDG : émission spéciale avec le FC Saint-Cyr Collonges 15/12/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc, Moreira et Hateboer en séance dédicaces à l’OL Store de Décines 15/12/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Fofana a délaissé ses béquilles et a lancé sa rééducation 15/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France U18 : ça passe très largement pour l’OL Lyonnes 15/12/25
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    OL : Paulo Fonseca sous le charme d’Afonso Moreira 15/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : la réserve revient avec un point de Montpellier 15/12/25
    Chaîne YouTube TKYDG
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 15/12/25
    Clinton Mata lors d'OL - Le Havre
    Niakhaté et Mata ont mis les voiles vers la CAN après OL - Le Havre 15/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Avant la Coupe de France contre l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges enchaîne 15/12/25
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l’OL ne fait qu’une bouchée du Racing Besançon 15/12/25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Au moment de boucler 2025, l’OL finit à la 5e place en Ligue 1 15/12/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Niakhaté après OL - Le Havre (1-0) : "On n’a pas concédé grand chose" 15/12/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Moreira - Sulc, le duo d’attaque que l'OL n’attendait pas 15/12/25
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    OL - TKYDG : le FC Saint-Cyr Collonges à l’honneur ce lundi 15/12/25
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Le Havre (1-0) : "Un peu plus de tranquillité aurait été bien" 14/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut