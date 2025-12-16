Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges

En collaboration avec beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France, le site Olympique-et-Lyonnais vous fait gagner trois lots de deux places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges. Le 32e de finale se joue dimanche 21 décembre (21h).

Lundi soir, le FC Saint-Cyr Collonges était l'invité d'honneur de "Tant qu'il y aura des Gones" avec avec la présence de Clément Guillot et Hassane Baba-Arbi, respectivement coach et président du club lyonnais. Une mise en avant du football amateur et de cette magie qu'offre la Coupe de France. Avant tout supporters de l'OL, les joueurs du club de Régional 1 vont avoir la chance de pouvoir affronter ceux qu'ils regardent chaque week-end à la télé ou au Parc OL.

Match dimanche à 21h au Parc OL

C'est d'ailleurs dans l'antre de Décines que se tiendra cette rencontre des 32es de finale de Coupe de France. Et vous pourriez vous aussi faire partie de cette belle soirée pour le football lyonnais. En effet, en collaboration avec beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France, votre site Olympique-et-Lyonnais met en jeu trois lots de deux places pour cette rencontre qui se tiendra ce dimanche 21 décembre à 21h.

Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de répondre à la question suivante : "À quel échelon évolue le FC Saint-Cyr Collonges en championnat ?".

Si vous avez la réponse, il suffit de l'écrire dans le formulaire ci-dessous pour avoir ainsi la chance de remporter deux places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges.