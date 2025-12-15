OL : Fofana a délaissé ses béquilles et a lancé sa rééducation

Gravement touché à la cheville le 26 octobre dernier, Malick Fofana est attendu pour la fin janvier 2026 avec l’OL. L’ailier belge s’est débarrassé de ses béquilles depuis quelques jours et suit un programme de rééducation au GOLTC.

A-t-il du souci à se faire pour sa place de titulaire ? On est encore loin d’avoir à répondre à cette question, mais Paulo Fonseca a mis une petite pression sur Malick Fofana, au moment de parler d’Afonso Moreira et de son évolution. Personne ne se plaindra à l’OL de pouvoir compter sur deux talents offensifs pour le côté gauche de l’attaque. Au contraire, l’éclosion du Portugais va permettre au Belge de prendre son temps pour revenir à 100% de sa blessure et ainsi éviter une rechute. Depuis bientôt deux mois, Fofana est sur le flanc et doit prendre son mal en patience. Gravement touché à la cheville contre Strasbourg, il a dû passer par la case opération.

Pas de retour avant la fin janvier

L’évolution de son état avait créé quelques doutes chez Jorge Maciel il y a deux semaines, avec l’ailier toujours soutenu par des béquilles. Ce temps est révolu puisque Malick Fofana a laissé de côté ses béquilles pour se lancer complètement dans sa rééducation. Attendu pour la fin janvier par Paulo Fonseca, le Diable Rouge se paie des séances individuelles du côté du GOLTC pour revenir du mieux possible après les fêtes. Le retour n’est pas pour tout de suite, lui qui boite encore un peu, mais le processus de remise sur pied a bel et bien démarré à Décines.