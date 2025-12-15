Au moment de boucler 2025, l’OL finit à la 5e place en Ligue 1

Vainqueur du Havre dimanche après-midi, l’OL a bouclé sa première partie de saison à la 5e place en Ligue 1. À cinq longueurs du podium.
Ils auraient certainement aimé voir Lille et l’OM être tenus en échec pour être encore en meilleure position. Toutefois, les joueurs de l’OL estiment "être à la place qu’ils voulaient être" au moment de basculer sur 2026. Il reste certes un match de Coupe de France dimanche prochain, mais en Ligue 1, la trêve hivernale a sonné depuis le coup de sifflet final de la victoire 1-0 contre Le Havre. Un succès qui permet aux Lyonnais de reprendre la cinquième place au Stade Rennais et de finir l’année sur une note positive. "On est très contents d’avoir gagné contre Le Havre, qui n’est pas un adversaire facile à manœuvrer, et de finir cette année à la 5e place", a déclaré Moussa Niakhaté après la rencontre.
Fonseca : "C'est positif quand on sait d'où on vient"
Il y a forcément les regrets d’avoir laissé des points bêtement en route. Mais avec l’effectif limité et les différents vents contraires subis depuis le début de la saison, l’OL ne fera pas la fine bouche d’être encore dans la course. Même si la Ligue des champions reste à cinq longueurs après les victoires de Lille et l’OM dimanche soir. "Nous pourrions avoir plus de points en cette fin d’année 2025, mais finir cette phase aller (ndlr : il reste une journée à disputer) dans le groupe des clubs européens, et en tête de la Ligue Europa, c’est positif quand on sait d’où on vient. Samedi, je pensais à tous les départs qu’on a connus en attaque, plus aux blessures de Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah), ça fait beaucoup", a énuméré Paulo Fonseca.
Avec le mercato hivernal, l’OL espère désormais pouvoir se renforcer un peu afin d’étoffer ce groupe qui a fini à bout de souffle.
Sans oublier la premières place de l’Europa League , excusez du peu.
Chapeau les Gones !!!
On ne sait pas de quoi la deuxième partie de la saison sera faite. Donc profitons de ce bon moment.
❤️🔵
100% d’accord avec ce com. Avec cet effectif on arrive à être bien placé et premier de l’Europa League…franchement bravo Fonseca et la team sportive.
Globalement, c est une très bonne performance ! De plus j’ai vu une équipe sans vedettes nous proposer de beaux mouvements et surtout un engagement collectif sans faille ! Maintenant pensons à l’avenir ! Je compte beaucoup sur le mercato pour rendre cette équipe redoutable ! J’ai hâte de voir Endricks combiner avec les Fofana, Moreira ( quel joueur !) , Sulc et nos super milieux que sont Tolisso et Morton ! Et nous pourrons avoir encore de bonnes nouvelles avec de nouveaux joueurs capables de fournir des solutions à Fonseca! Merci père Noël…
C'est clair que cette performance est inespérée quand on repense à la situation du club en juillet.
Une première partie de saison où il nous a manqué:
fofana, nuamah, mangala, vu la profondeur de l'effectif, c'est colossal.
L'union sacrée suite aux fiasco-Textor a certainement joué pour souder le groupe, le profil des joueurs recruté a été très juste et très malin.
Félicitations aux joueurs et au staff, à Madame Kang et Gerlinger. Comme c'est agréable de voir un club aligné.
J’aimerai rappeler même si tout le monde au club en parle…
On a perdu Fofana depuis 2 mois.
Fofana était et est toujours là plus grande valeure marchande.
Fofana est avec Tolisso notre meilleur élément.
Mais pas dans un effectif où se côtoye des Lacazette, Cherki, Mikautatze et autres Almada…
C’est le pire qui nous soit arrivé!
On perd mikautatze fin août et Fofana fin octobre.
Enfin bref, moi je pariai sur une place en Europe car j’ai aussi suivi les mercatos des autre équipes et j’ai répéter plusieurs fois que la situation des autres clubs et peut être encore pire que la nôtre.
On a des dettes mais on a des structure qui appartiennent au club.
Même avec des dettes colossales on est pas à l’abri de se faire racheter par de tte riches inverstisseurs.
Quand les doits Tv vont revenir en tant que « gros club » on bénéfice automatiquement de la grosse enveloppe au coté de l’OM.
Ce qui n’est absolument pas le cas des autres clubs en ligue 1.
L’OM aujourd’hui c’est plus de 300 milions de dettes structurelles et plus de 600 milions de pertes cumulés depuis que Mc court a repris le club.
On est passé pas loin de la correctionnel avec Textor, mais sérieusement on peux respirer aujourd’hui.
Le bilan est positif au niveau comptable et sportif.
La seule chose qu’il faut mettre en avant du côté négatif est le caractère de Fonseca qui lui a causé plus de 8 mois de suspension.
Il nous a coûté aussi des points et des éliminations illogiques.
Il faut le dire car c’est un très bon coach qui sait faire jouer ses équipes et qui a su rebondir après ce mercato où on l’a privé d’éléments majeurs.
Mais il faut être objectif et si on veut espérer l’Europe, j’espère de tous cœur qu’il va se remettre en question