Au moment de boucler 2025, l’OL finit à la 5e place en Ligue 1

Vainqueur du Havre dimanche après-midi, l’OL a bouclé sa première partie de saison à la 5e place en Ligue 1. À cinq longueurs du podium.

Ils auraient certainement aimé voir Lille et l’OM être tenus en échec pour être encore en meilleure position. Toutefois, les joueurs de l’OL estiment "être à la place qu’ils voulaient être" au moment de basculer sur 2026. Il reste certes un match de Coupe de France dimanche prochain, mais en Ligue 1, la trêve hivernale a sonné depuis le coup de sifflet final de la victoire 1-0 contre Le Havre. Un succès qui permet aux Lyonnais de reprendre la cinquième place au Stade Rennais et de finir l’année sur une note positive. "On est très contents d’avoir gagné contre Le Havre, qui n’est pas un adversaire facile à manœuvrer, et de finir cette année à la 5e place", a déclaré Moussa Niakhaté après la rencontre.

Fonseca : "C'est positif quand on sait d'où on vient"

Il y a forcément les regrets d’avoir laissé des points bêtement en route. Mais avec l’effectif limité et les différents vents contraires subis depuis le début de la saison, l’OL ne fera pas la fine bouche d’être encore dans la course. Même si la Ligue des champions reste à cinq longueurs après les victoires de Lille et l’OM dimanche soir. "Nous pourrions avoir plus de points en cette fin d’année 2025, mais finir cette phase aller (ndlr : il reste une journée à disputer) dans le groupe des clubs européens, et en tête de la Ligue Europa, c’est positif quand on sait d’où on vient. Samedi, je pensais à tous les départs qu’on a connus en attaque, plus aux blessures de Malick (Fofana) et Ernest (Nuamah), ça fait beaucoup", a énuméré Paulo Fonseca.

Avec le mercato hivernal, l’OL espère désormais pouvoir se renforcer un peu afin d’étoffer ce groupe qui a fini à bout de souffle.