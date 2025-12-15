Actualités
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

Coupe Gambardella : l’OL ne fait qu’une bouchée du Racing Besançon

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour son entrée en lice dans la compétition, l’OL n’a laissé aucune chance au Racing Besançon. Grâce à une victoire 6-0, les Lyonnais se qualifient pour les 32es de finale de la Coupe Gambardella.

    La saison passée, les U18 de l’OL avaient quelques peines à sortir du piège franc-comtois. Douze mois plus tard, le scénario a été bien différent pour ce 1er tour fédéral. Face à une équipe du Racing Besançon qui évolue désormais en Régional 1, les joueurs de Florent Balmont se sont offerts une qualification des plus tranquilles dimanche en Coupe Gambardella. Le voyage dans le Doubs a eu pour effet de repartir avec une large victoire 6-0 et deux mi-temps équilibrées. Trois buts en première et trois autres après le retour des vestiaires. Sur deux défaites consécutives en championnat national U19, l’OL a profité de la coupe pour retrouver quelques couleurs.

    Six buteurs différents

    Privés des 2007, non éligibles désormais, mais aussi de Kenan Doganay suspendu, les U18 lyonnais ont malgré tout pu compter sur le retour de Rémi Himbert. L’attaquant portait d’ailleurs le brassard de capitaine dimanche, mais n’a pas marqué. D’ailleurs, dans une victoire aussi large, la particularité lyonnaise a été de faire la part belle à six buteurs différents. Il n’a fallu que vingt minutes pour plier le match et mener 3-0. Aboubacar Sacko a ouvert la marque (11e) avant qu’Ajdin Muminovic (16e) et Walid Nechab (20e) ne corse l’addition.

    Le scénario parfait pour Balmont qui a pu faire participer tout le monde, d’autant plus qu’Angel Garcia a inscrit le 4e but de l’OL dès le retour des vestiaire (47e). Mathieu Hoareau (73e) et Issiaga Soumah (75e) ont conclu le festival offensif. Il faudra attendre ce jeudi 18 décembre pour connaitre l’adversaire en 32es de finale alors que l’AS Saint-Priest a également validé son billet.

    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - lun 15 Déc 25 à 10 h 19

      Il faut regarder le calendrier David, nous sommes le lundi 15 décembre... je crois 😇

      "Il faudra attendre ce jeudi 15 décembre"

      Signaler

