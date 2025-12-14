OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18

Non-retenus avec le groupe professionnel, Enzo Molebe et Téo Barisic vont aller chercher du temps de jeu avec la réserve de l’OL, qui se déplace ce dimanche à Montpellier.

Dans la hiérarchie des jeunes pour le groupe professionnel, ils semblent très clairement en retrait. Malgré une première titularisation face au Betis il y a un peu plus d’un mois, Enzo Molebe ne parait pas rentrer dans les plans de Paulo Fonseca. Pour preuve, l’attaquant français a encore vu Adil Hamdani et Tiago Gonçalves lui griller la politesse pour le match de ce dimanche entre l’OL et Le Havre. Il n’avait déjà pas vu son nom dans le groupe pour le déplacement à Lorient et on se demande quel peut bien être le futur de Molebe dans son club formateur…

Les U18 renforcés pour la Gambardella

En attendant, il va aller chercher un peu de temps de jeu à l’étage d’en dessous. Comme face à la réserve de l’OM samedi dernier, Enzo Molebe évoluera avec Gueïda Fofana ce dimanche pour le compte de la 11e journée de National 3. Il ne sera pas le seul "pro" à redescendre d’un étage. Téo Barisic fait les frais du retour de Ruben Kluivert et va faire le voyage jusque dans le sud de la France, au contraire de Rémi Himbert, éligible à la Coupe Gambardella et qui renforce le groupe de Florent Balmont.