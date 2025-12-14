Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Non-retenus avec le groupe professionnel, Enzo Molebe et Téo Barisic vont aller chercher du temps de jeu avec la réserve de l’OL, qui se déplace ce dimanche à Montpellier.

    Dans la hiérarchie des jeunes pour le groupe professionnel, ils semblent très clairement en retrait. Malgré une première titularisation face au Betis il y a un peu plus d’un mois, Enzo Molebe ne parait pas rentrer dans les plans de Paulo Fonseca. Pour preuve, l’attaquant français a encore vu Adil Hamdani et Tiago Gonçalves lui griller la politesse pour le match de ce dimanche entre l’OL et Le Havre. Il n’avait déjà pas vu son nom dans le groupe pour le déplacement à Lorient et on se demande quel peut bien être le futur de Molebe dans son club formateur…

    Les U18 renforcés pour la Gambardella

    En attendant, il va aller chercher un peu de temps de jeu à l’étage d’en dessous. Comme face à la réserve de l’OM samedi dernier, Enzo Molebe évoluera avec Gueïda Fofana ce dimanche pour le compte de la 11e journée de National 3. Il ne sera pas le seul "pro" à redescendre d’un étage. Téo Barisic fait les frais du retour de Ruben Kluivert et va faire le voyage jusque dans le sud de la France, au contraire de Rémi Himbert, éligible à la Coupe Gambardella et qui renforce le groupe de Florent Balmont.

    à lire également
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, les billets se sont arrachés pour l’OL
    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 14 Déc 25 à 11 h 58

      Il est incompréhensible cet entraîneur, il fait jouer contre des grosses équipes des joueurs qui ne jouent jamais et contre de faible niveau il met l'équipe type, hallucinant cette façon de faire, j'ai l'impression qu'il fait des paris en permanence, qu'il connait pas la logique...
      C'était pourtant une belle occasion contre Le Havre de titulariser Molebe et Barisic.

      Signaler
    2. Avatar
      ciresglover - dim 14 Déc 25 à 12 h 31

      L'enjeu de cette après midi est plus important qu'il n'y parait après la victoire de Rennes hier si nous voulons conserver la 5 eme place il faut gagner. alors peut etre que Molebe et Barisic pourrait tenir contre Le Havre je ne suis pas certain que l'entraineur privilégie la jeunesse pour démarrer le match. Le secteur le plus emprunté est le milieu en Défence ca peut passer et en attaque il y a du monde meileur ou pas je ne sais pas mais plus expérimenté c'est certain.
      il y aura le match de coupe de France la semaine prochaine ce serait plus l'occasion de les faire jouer.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, les billets se sont arrachés pour l’OL 12:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18 11:45
    Nicolas Tagliafico lors de Le Havre - OL
    L’OL maitre à domicile contre Le Havre 11:00
    L'équipe du Havre
    Le Havre se déplacera sans trois de ses milieux au Parc OL 10:15
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ? 08:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : terminer l’année en Ligue 1 sur du positif 08:00
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier arbitrera finalement OL - Le Havre 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour 13/12/25
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1 13/12/25
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre 13/12/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Revivez Le Havre - OL Lyonnes en Première Ligue 13/12/25
    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11 13/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre 13/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté est bien retenu par le Sénégal pour la CAN 13/12/25
    Didier Digard entraîneur du Havre
    Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas 13/12/25
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    OL Lyonnes : pourquoi Wendie Renard n'a pas joué les 2 derniers matchs 13/12/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : la presse madrilène envoie Endrick à l'OL 13/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut