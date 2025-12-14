OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18

Non-retenus avec le groupe professionnel, Enzo Molebe et Téo Barisic vont aller chercher du temps de jeu avec la réserve de l’OL, qui se déplace ce dimanche à Montpellier.
Dans la hiérarchie des jeunes pour le groupe professionnel, ils semblent très clairement en retrait. Malgré une première titularisation face au Betis il y a un peu plus d’un mois, Enzo Molebe ne parait pas rentrer dans les plans de Paulo Fonseca. Pour preuve, l’attaquant français a encore vu Adil Hamdani et Tiago Gonçalves lui griller la politesse pour le match de ce dimanche entre l’OL et Le Havre. Il n’avait déjà pas vu son nom dans le groupe pour le déplacement à Lorient et on se demande quel peut bien être le futur de Molebe dans son club formateur…
Les U18 renforcés pour la Gambardella
En attendant, il va aller chercher un peu de temps de jeu à l’étage d’en dessous. Comme face à la réserve de l’OM samedi dernier, Enzo Molebe évoluera avec Gueïda Fofana ce dimanche pour le compte de la 11e journée de National 3. Il ne sera pas le seul "pro" à redescendre d’un étage. Téo Barisic fait les frais du retour de Ruben Kluivert et va faire le voyage jusque dans le sud de la France, au contraire de Rémi Himbert, éligible à la Coupe Gambardella et qui renforce le groupe de Florent Balmont.
Il est incompréhensible cet entraîneur, il fait jouer contre des grosses équipes des joueurs qui ne jouent jamais et contre de faible niveau il met l'équipe type, hallucinant cette façon de faire, j'ai l'impression qu'il fait des paris en permanence, qu'il connait pas la logique...
C'était pourtant une belle occasion contre Le Havre de titulariser Molebe et Barisic.
L'enjeu de cette après midi est plus important qu'il n'y parait après la victoire de Rennes hier si nous voulons conserver la 5 eme place il faut gagner. alors peut etre que Molebe et Barisic pourrait tenir contre Le Havre je ne suis pas certain que l'entraineur privilégie la jeunesse pour démarrer le match. Le secteur le plus emprunté est le milieu en Défence ca peut passer et en attaque il y a du monde meileur ou pas je ne sais pas mais plus expérimenté c'est certain.
il y aura le match de coupe de France la semaine prochaine ce serait plus l'occasion de les faire jouer.