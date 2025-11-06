Actualités
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe

  • par David Hernandez
  • 61 Commentaires

    • Ce jeudi soir, l'OL affronte le Real Betis pour son quatrième match en Ligue Europa. Face à la volonté de faire souffler certains cadres, Paulo Fonseca lance Enzo Molebe pour une première titularisation.

    De notre envoyé spécial à Séville.

    Le grand soir pour Enzo Molebe. Après avoir pris ses marques dans le groupe professionnel depuis de longs mois, le jeune attaquant va enfin connaitre la sensation d'une première titularisation avec l'OL. Une semaine presque parfaite pour le Décinois. Quelques heures après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2029 avec son club formateur, il va donc vivre cette première et qui plus est dans un match de Coupe d'Europe. Cette "récompense" s'inscrit avant tout dans une volonté de Paulo Fonseca de faire tourner et de reposer certains joueurs. On pense notamment à Clinton Mata, Nicolas Tagliafico ou encore Tyler Morton.

    Autant de choix qui profitent logiquement à certains remplaçants habituels dans le secteur défensif. Ruben Kluivert va retrouver une place en défense centrale aux côté de Moussa Niakhaté, capitaine ce jeudi soir. Suspendu à Brest et contre le PSG ce dimanche, Abner aura l'occasion de briller devant son ancien public. Au milieu, le trio Tessmann, De Carvalho et Merah aura fort à faire contre un Real Betis qui a aussi fait tourner.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, De Carvalho - Karabec, Merah, Molebe - Satriano

    61 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 19 h 52

      Enfin , on n'y croyait plus .
      Et comme il ne fait pas les choses à moitié , il en balance 4 dans le grand bain en même temps , plus Karabec qui n'est pas un "vieux" non plus .
      Une équipe très jeune , à eux de montrer leurs qualités , pour faire de l'OL le nouvel Ajax !
      ( à ce propos , le PSV du mage chauve n'a perdu qu'un seul match cette saison je crois , coupe d'europe comprise ( hier nul à l'olympiacos , et au match précédent ils ont passé 6 buts au Napoli !! ) )

      Signaler
      1. Avatar
        Dufduf - jeu 6 Nov 25 à 20 h 47

        Euuuh , l'exemple de l'Ajax , cette saison , me paraît mal choisi . Et concernant le soi-disant "mage chauve" , chez nous il était plutôt en version "enchanteur de Kaamelott"...
        Sinon, je te rejoins tout-à-fait sur le choix de la jeunesse fait par Fonseca.

        Signaler
    2. Avatar
      Cyrbon - jeu 6 Nov 25 à 19 h 52

      Un vrai 442?

      Un nouveau schéma testé.
      Intéressant

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 19 h 56

      non non , 4231 classique , Molebe remplace Moreira

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 6 Nov 25 à 19 h 59

      L'équipe du Betis
      Valles - Ruibal-Llorente-Natan-Gomez-Amrabat-Roca-Antony-La Celso-Ezzalzouli-Bakambu

      Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 02

      Nice perd actuellement 3-1 chez eux, on se demande ce qu'ils font dans une coupe d'Europe ceux là 👎

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 06

        tanguy toujours sur le banc

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 02

          Tanguy est peut-être fini ?

    6. Avatar
      MIMI38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 03

      Ce match va servir de laboratoire mais pas le choix , c etait celui là et pas d autres. Bien de voir Molebe d 'entree et surtout s' il sera une bonne alternative sur un coté. Espérons ne pas prendre une bonne rouste , a part ça.

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 07

      avec fantomas devant et kluivert derrière , ça ne rassure pas !

      Signaler
    8. Avatar
      leroilyon - jeu 6 Nov 25 à 20 h 08

      AMN va encore enchaîner et dimanche aussi..
      C'est qui l'ailier gauche du Qatar?

      Bon apres sinon on sera peut etre surpris ce soir, ils ont de la chance les jeunes, c'est un chouette match à jouer pour eux .

      Signaler
    9. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 12

      Moussa joue les grands frères , joueur très important auprès des jeunes , et sur le terrain aussi cette saison .

      Signaler
    10. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 13

      mon chouchou rejoue enfin ( Khalis ) , et à son poste , alors je suis content .
      Entre lui et Tyler , mes deux joueurs préférés .

      Signaler
    11. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 6 Nov 25 à 20 h 13

      J annonce...quoiqu il se passe Paulo aura tort:

      Une branlee:
      Evidemment, ils les a pas fait jouer avant, ils n ont aucuns repairs.

      Un match moyen:
      Forcement! il aurait du essayer avant pour les automatismes.

      Un match convaincant:
      Pourquoi ils ne les a pas fait jouer avant, on voyait bien nous, mais pas lui.

      Je taquine ...

      Allez l OL!

      Signaler
    12. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - jeu 6 Nov 25 à 20 h 13

      Barisic doit être d’une nullité abyssale pour que Kluivert refoule la pelouse dans la peau d’un titulaire. Y a que ça.

      Signaler
    13. Monark
      Monark - jeu 6 Nov 25 à 20 h 17

      C’est un très très gros pari , la cohésion n’est pas évidente sur le papier, face à une solide écurie , actuelle 5 ème de la Liga ,excuser du peu. Sans Coco, Clinton, Tyler et même Pavel. J’en mène pas large je dois l’avouer.😱

      Signaler
    14. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - jeu 6 Nov 25 à 20 h 19

      je n'ai pas trop suivi les débats ces derniers jours, mais je n'aime pas voir notre club balancer un match de coupe d'Europe.
      Comme de toute façon, on va perdre dimanche, c'est là qu'il fallait faire tourner.
      Si on peut finir dans le top 8, il ne faut pas s'en priver, et le plus rapidement possible pour faire tourner éventuellement en janvier.

      J'aurais préféré voir alignée l'équipe suivante :
      Greif - Abner Niakhaté Mata AMN - Morton Tessmann - Moreira Sulc Karabec Satriano.

      Signaler
      1. florentdu42
        florentdu42 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 26

        Je ne suis pas d accord.
        Le Psg a des absents, notament hakimi qui nous defonce chaque année, Dembele, doué.

        Après oui, ils ont un milieu de terrain monstrueux et supérieur.
        Mais certains joueurs ont besoin de souffler.

        Si on avait pris au moins 4 pts la semaine dernière, j'aurais été moins catégorique

        Signaler
        1. L'habile Fekir
          L’habile Fekir - jeu 6 Nov 25 à 20 h 43

          ils ont des absents, mais nous aussi, et ils sont toujours motivés contre nous, si on prend un point ça sera miraculeux. Alors que ce soir c'était plus abordable avec notre meilleure équipe possible du moment.
          Là on casse la dynamique d'équipe, on balance un match après deux nuls en championnat, je ne vois pas comment nous relancer en faisant ça.
          Si on fait au moins un nul ce soir, je reverrai mon jugement.

      2. Ledromois
        Ledromois - jeu 6 Nov 25 à 20 h 29

        Si tu passes par le barrage ou 16ème tu joues plus de matchs et donc plus de recettes, malin Paulo c'est pour la bonne santé financière du club

        Signaler
        1. L'habile Fekir
          L’habile Fekir - jeu 6 Nov 25 à 20 h 44

          si tu passes le 16e ... (même si je suis confiant là-dessus avec les adversaires possibles)

      3. Avatar
        Lovic - jeu 6 Nov 25 à 20 h 36

        Pourquoi être défaitiste comme ça!? Je parie que t'était de ceux que donner Strasbourg gagnant.
        Pour la coupe d'Europe on va se qualifier, je nous vois pas perdre contre les autres équipes. On pratique un beau football et le psg en championnat ils sont encore en rodage donc c'est la que faut les prendre surtout avec les blessés qu'ils ont en ce moment.

        Signaler
      4. Avatar
        Lovic - jeu 6 Nov 25 à 20 h 38

        Pourquoi être défaitiste comme ça!? Je parie que t'était de ceux que donner Strasbourg gagnant, et pourtant.
        Pour la coupe d'Europe on va se qualifier, je nous vois pas perdre contre les autres équipes. On pratique un beau football et le psg en championnat ils sont encore en rodage donc c'est la que faut les prendre surtout avec les blessés qu'ils ont en ce moment.

        Signaler
        1. L'habile Fekir
          L’habile Fekir - jeu 6 Nov 25 à 20 h 47

          je suis défaitiste à cause de l'équipe annoncée. ça me fait mal de voir une équipe bis comme celle-ci.
          On est un club avec un certain standing européen, j'estime qu'on n'a pas le droit de penser au match d'après, ce n'est pas nous, laissons ça à Nice.
          Pour Strasbourg, je n'était pas affirmatif, je pensais que ça serait compliqué mais qu'on avait nos chance. ça n'avait rien à voir, on a mis la meilleure équipe possible.

    15. florentdu42
      florentdu42 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 22

      C est un match difficile et je pense que, au-delà du résultat il faudra surtout regarder les jeunes et leur performances, sans non plus les accabler si ils ont du mal.
      L'idée de faire tourner est bonne car on a besoin de forces vives face à Paris si on veut au moins essayer d exister.

      Après, si on ne lance pas des jeunes dans ces matchs là, on ne les lancent jamais.

      Mais il ne va pas falloir crier si on perds, le betis est une très belle équipe donc pour moi ils sont favoris ce soir.

      Allez les ptits gones

      Signaler
    16. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 28

      Il manque la moitié des cadres titulaires , dont le capitaine coco ; une belle équipe B.
      C'est osé quand même à Séville , ou alors il veut plomber les jeunes et leur montrer qu'ils ne peuvent pas jouer en championnat ...

      Signaler
    17. Ledromois
      Ledromois - jeu 6 Nov 25 à 20 h 33

      J'espère que ça tournera bien et que sinon que le coach ne servira pas de cela pour ne plus mettre les jeunes.
      C'est risqué surtout au milieu où il y a 2 jeunes et 1 joueur en perte de vitesse.

      Je n'ai pas vu tous les matchs de De Carvalho mais il ne m'emballe pas particulièrement.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 38

        il joue propre mais c'est pas transcendant oui

        Signaler
    18. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 35

      Allez les pt'its gones, on compte sur vous, faites le maximum !
      Et ,quoi qu'il arrive, on ne vous en voudra pas ...
      ALLEZ LES GONES. , ALLEZ L'OL ! 💖💙

      Signaler
    19. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 36

      Ce ne serait pas grave de perdre ce match , mais ça m'embêterait de plomber les jeunes et les rendre responsable d'une défaite .
      En même temps ça va leur faire une bonne expérience et pourra les aguerrir avant de futurs matchs au printemps ...

      Signaler
    20. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 40

      Nice a encore perdu et ils sont derniers avec 4 défaites en 4 matchs , c'est franchement la honte du football français .

      Signaler
    21. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 6 Nov 25 à 20 h 45

      Hs ou presque...
      Nice c est encore pris une branlee.
      Ce club devrait etre interdit d europe pour le 3 prochaines annees.
      Serieusement, aucun orgueil, aucune legitimité.
      Pis ils penalisent tout le monde.

      Honte c est un doux euphemisme.

      Pour notre foot de club. nice est a la ligue europa ce que marseille est a la ldc.

      Signaler
    22. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 51

      Fait plaisir de voir Christophe Jallet et Clément Grenier, on se croirait chez nous ! 😉

      Signaler
    23. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 56

      Deux gones de l'OL pour commenter le match , ça fait plaisir sur canal .

      Signaler
    24. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 58

      Merah on dirait un ado de 16 ans jouant avec les grands , c'est ouf .

      Signaler
    25. Avatar
      leroilyon - jeu 6 Nov 25 à 20 h 58

      Sincèrement avec nos moyens, ce double enchaînement Betis, psg, était de toute façon quoi qu'il arrive casse gueule.

      Encore si ça avait été en début de série, on aurait pu mettre 2 fois l'équipe type, mais la ça sera les 6eme et 7eme matchs en 23 jours.

      On a perdu Fofana entre-temps.
      Soyons indulgent, meme en cas de double défaite.

      Allez l'OL

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 00

        normalement c'est deux défaites , je n'espère pas grand chose et ne serais pas déçu si c'est le cas .

        Signaler
    26. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 20 h 59

      Y a un bon public , on se croirait à anfield road !

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 01

        Sacrée ambiance en effet !

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 02

          magnifique stade et public

        2. Avatar
          leroilyon - jeu 6 Nov 25 à 21 h 11

          Le Betis c'est réputé très chaud en Espagne.

    27. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 02

      l'excellent sidney au commentaire , c'est beaucoup mieux que djbril cissé ! ptdr

      Signaler
    28. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 04

      bonne première intervention de kluivert
      la seconde aussi

      Signaler
    29. Toitoi
      Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 05

      Lille a perdu 1-0 contre l'Étoile rouge de Belgrade, ce n'est pas fameux.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 06

        oui encore une défaite française

        Signaler
    30. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 06

      tessman qui refait n'importe quoi

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 08

        Tanner il va falloir qu'il se reprenne sinon il va finir remplaçant.
        Tyler-Coco comme face à Brest après le rouge, c'est bon.

        Signaler
    31. gone69
      gone69 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 06

      Allez les gones

      Signaler
    32. Toitoi
      Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 10

      C'est moi où le son est mauvais ? Pas pour les commentateurs, mais j'ai l'impression d'entendre les supporteurs du Betis dans un tuyau.

      Signaler
    33. gone69
      gone69 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 13

      C'est un peu mou

      Signaler
    34. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 13

      bon pressing de l'ol , qui étouffe le betis , comme d'habitude ; les joueurs changent mais l'équipe joue de la même façon

      Signaler
    35. Avatar
      leroilyon - jeu 6 Nov 25 à 21 h 14

      Franchement Anthony et Lo Celso c'est du tres haut niveau comme joueurs..

      Signaler
    36. gone69
      gone69 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 16

      Tesseman et ces passe pourri

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 16

        Ça s'écrit Tasse-man : 🎵 nin nin nin nin 🎵 Tasse-man ! Tasse-man ! 🎵

        Signaler
    37. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 16

      Sortie de balle superbe ! À une touche .

      Signaler
    38. Juni38
      Juni38 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 16

      ils font plaisir les gones , bon premier quart d'heure , occupation intelligente du terrain

      Signaler
    39. OL-91
      OL-91 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 17

      C'est bien le jeu de possession mais nous terminons toujours par la donner à l'adversaire sur une passe pourrie.

      Signaler
    40. Avatar
      ggs - jeu 6 Nov 25 à 21 h 17

      Toujours de merveilleuses passes latérales

      Signaler
    41. Toitoi
      Toitoi - jeu 6 Nov 25 à 21 h 18

      Ça se passe plutôt bien.

      Signaler
    42. gone69
      gone69 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 18

      Il manque plus que des tirs

      Signaler
    43. Avatar
      zikos35 - jeu 6 Nov 25 à 21 h 18

      Maitland Niles je pense qu'il est à 100% de ballons perdus.

      Signaler

    réseaux sociaux
