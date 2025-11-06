Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe

Ce jeudi soir, l'OL affronte le Real Betis pour son quatrième match en Ligue Europa. Face à la volonté de faire souffler certains cadres, Paulo Fonseca lance Enzo Molebe pour une première titularisation.

De notre envoyé spécial à Séville.

Le grand soir pour Enzo Molebe. Après avoir pris ses marques dans le groupe professionnel depuis de longs mois, le jeune attaquant va enfin connaitre la sensation d'une première titularisation avec l'OL. Une semaine presque parfaite pour le Décinois. Quelques heures après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2029 avec son club formateur, il va donc vivre cette première et qui plus est dans un match de Coupe d'Europe. Cette "récompense" s'inscrit avant tout dans une volonté de Paulo Fonseca de faire tourner et de reposer certains joueurs. On pense notamment à Clinton Mata, Nicolas Tagliafico ou encore Tyler Morton.

Capitaine de l’OL ce jeudi, Moussa Niakhaté a pris à part Enzo Molebe, pendant toute la reconnaissance pelouse 💪🏻



Le jeune attaquant va connaître sa première titularisation contre le Real Betis. @moussa_nkt #OL #RealBetisOL pic.twitter.com/UkFarZbzEh — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 6, 2025

Autant de choix qui profitent logiquement à certains remplaçants habituels dans le secteur défensif. Ruben Kluivert va retrouver une place en défense centrale aux côté de Moussa Niakhaté, capitaine ce jeudi soir. Suspendu à Brest et contre le PSG ce dimanche, Abner aura l'occasion de briller devant son ancien public. Au milieu, le trio Tessmann, De Carvalho et Merah aura fort à faire contre un Real Betis qui a aussi fait tourner.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, De Carvalho - Karabec, Merah, Molebe - Satriano