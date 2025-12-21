OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Dans cette victoire poussive, l’OL n’a clairement pas montré son meilleur visage. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Heureusement que Moreira est là

Les semaines passent et le constat est toujours là. Heureusement qu’Afonso Moreira est là pour apporter un peu de vie offensivement à l’OL. Ce dimanche, ce n’était qu’une équipe de Régional 1 en face, pourtant cela n’a pas empêché Martin Satriano et Adam Karabec d’être clairement en dedans. Ligue 1 ou Régional 1, cela ne change guère pour Moreira de son côté et c’es tant mieux. Exilé sur son côté gauche, le Portugais a attendu longtemps avant que le jeu lyonnais passe par son côté. Une erreur car tous les mouvements dangereux de la première mi-temps sont venus du numéro 11.

Si ses deux compères d’attaque avaient eu plus d'inspiration, Moreira aurait eu deux passes décisives à son actif après 45 minutes (37e, 39e). Il aurait même pu avoir un but sans une intervention décisive d’un défenseur du FC Saint-Cyr Collonges sur la ligne (37e). Chacune de ses prises de balle apporte du danger et il a encore fallu un bout du pied pour l’empêcher de faire le break (54e). Toujours aussi actif, il a finalement été récompensé avec une passe pour le 3-0 lyonnais.

On a moins aimé

Karabec n’a pas saisi sa chance

Il a été la principale victime du passage à trois défenseurs centraux ces dernières semaines. Paulo Fonseca ne s’en était pas caché, le profil de Karabec ne pouvait s’intégrer dans ce système avec piston. Difficile de donner tort au coach portugais. Ce match en Coupe et le retour du 4-2-3-1 devait lui permettre de reprendre confiance. Mission ratée, comme le match du Tchèque. Avec Mathys De Carvalho, ils ont fait la paire sur le côté droit, multipliant les approximations techniques et un vrai déchet. A côté de ça, Karabec aurait pu rattraper son match s’il n’avait pas sauté trop tôt pour ajuster sa tête en étant seul au point de penalty (37e). Toujours le même registre et même face à une formation de Régional 1, ça ne suffit pas.