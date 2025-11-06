Montpellier - OL Lyonnes : des retours, Bacha et Renard ménagées

En ouverture de la 7e journée de Première Ligue, l'OL Lyonnes se déplace à Montpellier vendredi soir (19h). Pour ce rendez-vous, cinq jours avant le retour de la Ligue des champions, Jonatan Giraldez peut compter sur les retours de certaines joueuses.

La semaine de travail a été fastidieuse. N'ayant pas pu travailler avec tout son groupe pour préparer le Paris FC samedi dernier, Jonatan Giraldez a pu retrouver toutes ses joueuses depuis le début de la semaine. Fortes d'un sans-faute depuis le début de la saison, les Fenottes comptent bien poursuivre leur invincibilité vendredi soir. Pour la 7e journée de championnat, l'OL Lyonnes se rend à Montpellier, pour une affiche historique qui a largement perdu de sa superbe au fil des saisons. Ce déplacement va permettre à Giraldez de retrouver Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Christiane Endler.

Shrader va également souffler

Les trois joueuses, rentrées tard de la trêve internationale, avaient été ménagées par le coach contre le Paris FC. Elles seront de retour dans le sud de la France, au même titre qu'Ashley Lawrence et Sofie Svava. Les deux latérales étaient hors du groupe depuis deux matchs et viennent suppléer Selma Bacha et Wendie Renard, laissées au repos tout comme Korbin Shrader.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Engen, Lawrence, Nelhage, Sombath, Svava Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg