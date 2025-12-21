Actualités
Le FC Saint-Cyr Collonges, 240e adversaire de l’OL

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL affronte le cinquième club rhodanien de son histoire avec le FC Saint-Cyr Collonges. La formation des Monts d’Or sera le 240e adversaire de l’histoire du septuple champion de France.

    Il y a treize ans, l’OL remportait son dernier titre, une Coupe de France acquise dans la douleur face à Quevilly. Il y a treize ans, le club lyonnais affrontait également un club voisin pour son entrée en lice dans la compétition. C’était le 8 janvier 2012 contre Lyon-La Duchère, quand la Coupe de France débutait encore après le passage à la nouvelle année pour les équipes de Ligue 1. Plus d’une décennie plus tard, ce ne sera pas à Gerland mais bien au Parc OL que la formation de Paulo Fonseca croisera un club du bassin lyonnais. Le 1er décembre dernier, le tirage au sort a mis le FC Saint-Cyr Collonge sur le chemin de l’OL.

    Cinquième club rhodanien croisé

    La magie de la Coupe qui permet à des amateurs de croiser le fer avec des pros et à des clubs d’un même district de se faire face. Les Saint-Cyrôts ont eu cette chance et comptent bien la croquer à pleines dents. Ils rejoindront donc La Duchère, voisin du 9e arrondissement, Givors (1985), Feyzin (1987) et Calo Rillieux (1987) au rayon des collègues rhodaniens croisés en coupe. Dans l’histoire et en cette année de 75e anniversaire, le FC Saint-Collonges deviendra le 240e adversaire de l’OL.

