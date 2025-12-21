En revenant à l’OL, Tolisso s’est fixé un objectif bien précis

Capitaine de l’OL depuis le début de la saison, Corentin Tolisso est dans la forme de sa vie. Le milieu lyonnais rêve toujours de remporter un titre avec son club formateur.

Qui aurait pu imaginer le voir atteindre un tel niveau au moment de son retour à l’été 2022 ? Pas grand-monde et certainement pas lui. Plombé par les blessures à répétition en retrouvant son club formateur, Corentin Tolisso a longtemps eu l’étiquette d'un retour manqué ces dernières saisons. Dans la lignée de la fin de son parcours au Bayern Munich, le milieu n’arrivait pas à retrouver son vrai niveau à l’OL. "Quand je suis revenu à l’Olympique lyonnais, je ne savais pas où je voulais aller, a confié le capitaine. J’ai fait en sorte de tout mettre en place." Sur un nuage depuis plusieurs mois, Corentin Tolisso avance que la bascule a eu lieu "à l’été 2024, j’avais eu une discussion avec le coach Pierre Sage qui m’avait permis de comprendre beaucoup de choses. Des discussions avec des amis aussi m’ont éclairé. Je m’étais un peu perdu dans mes objectifs."

"Que 2026 soit aussi beau que 2025"

De retour à un très bon niveau la saison passée, Corentin Tolisso a poursuivi sur sa lancée dans cette première partie de saison. Brassard de capitaine autour du bras, le milieu a un nouveau rôle à jouer dans cette formation de l’OL qui a connu quelques turbulences. S’il s’était perdu, le natif de Tarare sait désormais très bien ce qu’il veut pour le futur. "J’espère que 2026 sera aussi beau que 2025. Mes derniers objectifs sont de jouer la Coupe du monde, de marquer le plus de buts possibles et de gagner un trophée. J’ai envie d’avoir ce trophée avec l’OL, c’est très important pour moi." Ça l’est aussi pour le club et les supporters qui attendent ça depuis maintenant plus de 13 ans.