Ayant fait le choix de ne rien changer au programme de la semaine avec "seulement" trois entraînements, Clément Guillot a dérogé à la règle pour le jour du match. Ce dimanche, le FC Saint-Cyr Collonges effectue une mise au vert.

C’est le match d’une vie, mais au FC Saint-Cyr Collonges, le choix avait été rapidement fait de ne pas se prendre pour d'autres. Malgré l’importance du 32e de finale de Coupe de France contre l’OL, Clément Guillot n’avait pas voulu bouleverser les habitudes de ses joueurs. Déjà parce que tous ont un travail à côté de leur passion de footballeur, mais aussi car avec le simple stade des Combes pour l’ensemble du club, difficile de trouver de vrais créneaux. Les coéquipiers de Mehdi Chakri ont donc effectué trois séances d’entraînement mardi, mercredi et vendredi soir.

Un départ sous escorte policière

Pas de surplus et un rythme calqué sur ce qui se fait habituellement pour un match de Régional 1. Seulement, l’affiche contre l’OL reste un moment à part et le FC Saint-Cyr Collonges va effectuer une mise au vert ce dimanche. Clément Guillot a donné rendez-vous à ses joueurs en milieu de matinée afin de partager ces derniers moments autour d’un déjeuner commun du côté de l’Ermitage. S’en suivra une promenade digestive pour faire passer l’après-midi avant le grand moment et un départ sous escorte de Saint-Cyr vers 18h. Un programme bien chargé pour des joueurs qui n’en ont pas forcément l’habitude.