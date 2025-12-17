Gardien héroïque des deux derniers tours du FC Saint-Cyr Collonges, Mehdi Chakri va vivre un moment spécial dimanche au Parc OL. Le jeune portier va faire face à ceux qu'il encourage chaque week-end.

Olympique-et-Lyonnais : Mehdi, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de ce match de Coupe de France contre l'OL ?

Mehdi Chakri : On est super excités, impatients. Les semaines sont super longues depuis le tirage au sort. Là, on a enchaîné sur deux belles victoires en championnat, donc on est remonté à bloc niveau confiance. Maintenant, c'est que du plaisir. Cette semaine, toute la semaine d'entraînement, et puis le gros match, peut-être le match de notre vie dimanche soir au Parc OL, on l'attend avec impatience. On profite juste pendant une semaine. Je pense que ça va passer très vite. Mais en tout cas, on est contents et impatients.

Est-ce que vous avez changé vos habitudes ou pas du tout, vous restez sur des entraînements traditionnels ?

On en avait un peu parlé avec le coach. Non, on n'a pas changé nos habitudes. Entraînement le même jour. Enfin, les mêmes jours, sur le même terrain. On ne change pas une équipe qui gagne (sourire). On va y aller comme d'habitude.

Vous êtes pour la plupart des supporters de l'Olympique lyonnais. Alors on imagine que c'est un rêve.

C'est inouï, c'est inimaginable de pouvoir affronter son club de cœur. Avec mon petit frère, on en parlait la veille du tirage. Il me disait : "Imagine, tu tires l'OL. Ce serait incroyable". La probabilité était quand même assez basse. Et quand ils ont tiré l'OL en premier, la probabilité était encore plus basse. Et qu'ils nous tirent en deuxième directement, on était tous choqués, tous contents. Moi, le premier, je suis un grand supporter de l'OL depuis tout petit. Comme mon père, mes frères qui sont abonnés au stade. Là, on joue contre ceux qu'on regarde tous les week-ends. Donc, c'est super.

"Mon téléphone a surchauffé"

On imagine aussi l'engouement avec la famille, les amis. Tout le monde doit vous appeler. Tout le monde doit vous demander des places...

Mon téléphone a bugué. Il est en train de crasher depuis qu'on a tiré l'OL. J'ai récupéré 50 places à Saint-Cyr. Je sais qu'en deux jours, elles sont presque toutes parties. Il y a un gros engouement. Et même du côté de l'OL, je crois qu'on a eu des bons retours sur la billetterie, c'est super. C'est l'esprit de la Coupe de France. Qu'on soit une R1 contre une Ligue 1, en plus de la même région, c'est la Coupe de France.

Sportivement, quelles sont les chances de votre club contre l'OL ?

Je pense qu'elles sont quand même minimes. Après, on est des compétiteurs. On joue tout de même au plus haut niveau régional. Donc, tous les matchs, on les joue pour les gagner, même si là, on est face à une montagne. Mais on va jouer comme tous les matchs. Ce sera plus de plaisir. Ce sera un stade exceptionnel, contre des joueurs exceptionnels. On va y aller comme d'habitude, mais avec plus de plaisir. On va juste profiter de ce moment.

Vous vous êtes illustré à deux reprises dans cette Coupe de France, lors de la séance des tirs au but. C'est votre marque de fabrique ?

Les tirs au but, franchement, même en jeunes, j'ai toujours aimé cet exercice. Là, ça m'a souri deux fois cette année. Deux fois, on est passé par les tirs au but et les deux matchs, j'en sors deux. Après aussi, l'équipe, les coéquipiers, ils ont super bien tiré. Je pense que tout était réuni pour que ça se passe bien dans ces séances. J'ai fait ce qu'il fallait faire et c'est passé.

"J'ai toujours aimé les tirs au but"

Vous étiez censé être le gardien remplaçant. Et voilà, justement, titulaire à disputer cette Coupe de France avec un changement de statut. Il y a encore plus d'engouement autour de vous...

Oui, c'est vrai. Quand je suis arrivé à Saint-Cyr, j'étais en concurrence avec deux bons gardiens plus âgés que moi. Un de 25 et un qui a la trentaine. C'est sûr que je ne partais pas favori, on va dire, par mon expérience. Mais j'ai su faire ma place. J'ai joué les cinq premiers matchs du championnat. Et en Coupe de France, j'ai commencé le plus gros match contre Evian. Après, j'ai enchaîné sur Rhône-Vallée. En soi, c'est une très bonne saison pour moi, j'ai réussi à prendre ma place malgré que je sois le gardien le plus jeune du club. Pour moi, après, c'est que du travail. Ç'a récompensé mon travail.

Quelle est la principale force de ce groupe, de cette équipe de Saint-Cyr-Colonge ?

On est tous des bons amis sur et en dehors du terrain. Il y a deux ou trois joueurs avec qui j'ai joué à Lyon-La Duchère. Deux ou trois joueurs contre qui on a joué quand ils étaient à Saint-Cyr. Donc, on se connaît presque à peu près tous. Mais c'est vrai que cette année, on a un groupe vraiment soudé. Tous les matchs, ça se ressent. Par exemple, défensivement, on se bat tous les uns pour les autres. Un copain qui perd le ballon, on ne va pas se critiquer, on va se battre pour son partenaire. On a un super groupe soudé. Que ce soit les titulaires, les remplaçants, ceux qui sont moins dans le groupe des fois. On s'apprécie tous.

"On a mis Saint-Cyr sur la carte du foot rhodanien"

Quand on parle de Saint-Cyr-Mont-d'Or, on dit que c'est un village de riches. Lorsqu'on regarde cette équipe, c'est une équipe un peu de tout le monde.

Oui, c'est ça. C'est ce qui fait notre force, cette différence. On ne vient pas tous du même endroit, mais finalement, on joue pour le même maillot et pour le même village. On est fiers de représenter Saint-Cyr. Je pense qu'on a mis Saint-Cyr un peu sur la carte du football rhodanien. Jouer contre l'OL, c'est encore un plus supplémentaire. C'est que du bonheur.

Un petit mot sur votre entraîneur, Clément Guillot. Selon vous, ce qui le caractérise le mieux ?

Il a le souci du détail, je dirais. Franchement, on travaille beaucoup, par exemple, sur de la vidéo. À l'entraînement, quand on joue un adversaire, on va s'entraîner par rapport à l'adversaire qu'on va jouer. Que ce soit l'Olympique lyonnais ou Rhône-Vallée avant. Bref, tous les clubs de R1. Il a le souci du détail, du travail bien fait. Tout est fait minutieusement. Les temps de travail, ce qu'on doit améliorer, ce qui a péché le week-end d'avant. Le détail, je dirais.

On le sent vraiment proche de ses joueurs...

Franchement, il est proche de nous. Surtout qu'on a un groupe avec des jeunes comme moi. Avec aussi des joueurs plus expérimentés. C'est vrai qu'on est tous assez proches. Même les joueurs les plus expérimentés, je me sens super proche d'eux, alors qu'on a peut-être 10 ans d'écart. Même le coach, il n'y a pas une barrière, il est ouvert, tout comme son adjoint Karim, que j'ai connu à La Duchère aussi.

"La première fois que j'ai autant de reconnaissance d'un club"

Et un président très investi pour sa dernière saison...

Franchement, le président est top. C'est la première fois que j'ai affaire à lui. Je suis très content d'avoir un président comme ça. C'est la première fois que j'ai autant de reconnaissance dans un club. Il fait partie des gens qui me donnent beaucoup de confiance. Et je le remercie pour ça.

Le mot de la fin, pour les bénévoles, pour les gens de Saint-Cyr. Qu'avez-vous envie de leur dire ?

Déjà qu'on est allé aussi loin, c'est aussi pour eux. Ils sont là tous les week-ends. Les bénévoles, je pense à ceux qui s'occupent du club-house. Ils sont là tous les week-ends pour nous. Moi, par exemple, je coache aussi les U17. Les personnes qui sont là pour faire les goûters des petits, s'occuper de laver les maillots. Notamment aussi à Roger, qui est tout le temps au club. Des personnes comme ça que je remercie profondément. On est aussi là grâce à eux et on va jouer pour eux au Parc OL aussi.

