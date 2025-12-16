Actualités
Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l’OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.

OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa

  • par David Hernandez

    • Vaincu par la maladie, Ludovic Assemoassa a été inhumé lundi. L’ancien joueur formé à l’OL avait partagé plusieurs années à l’Académie avec Nicolas Puydebois, forcément ému au moment de parler de son ancien partenaire.

    Il n’y a jamais de bon moment pour partir, mais à seulement 45 ans, Ludovic Assemoassa laisse un grand vide derrière lui. Reconverti comme entraîneur depuis la fin de sa carrière, il a été vaincu par une maladie qu’il combattait depuis de nombreuses années et s’en est allé le 9 décembre dernier. Formé à l’OL, il avait notamment côtoyé un certain Nicolas Puydebois, qui lui a rendu hommage lundi soir dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones""J’ai passé beaucoup de temps avec lui finalement parce qu’on était ensemble en sport-études à Saint-Bruno Saint-Louis au lycée dans la même classe pendant 3-4 ans. On avait une amie en commun qui est devenue la mère de ses enfants. C’est quelqu’un que j’appréciais, qui était très humain, toujours très souriant, très sympathique."

    "Avant d'être un bon footballeur, c'était surtout une belle personne"

    Passé par l’Académie, Ludovic Assemoassa avait signé pro à Clermont en Ligue 2, puis en D2 espagnole (Murcie, Grenade), au point de jouer une Coupe du monde en 2006 avec le Togo. Depuis qu’il avait raccroché en 2012 après un dernier bail à Limonest, il s’était lancé dans le coaching du côté de Lyon-La Duchère où il avait conquis tout le monde. Tout sauf une surprise pour notre consultant. "Pleins de beaux souvenirs, mais c’est bien trop jeune pour partir. Au delà d’être devenu un très bon footballeur, c’était surtout une belle personne." Ludovic Assemoassa a été inhumé ce lundi 15 décembre à Lyon et toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente une nouvelle fois ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

    à lire également
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 18:30
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 17:40
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16:50
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Greif, "un gardien qui ramène des points" à l’OL 16:00
    Les nouveaux bacheliers de l'OL Académie
    Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL 15:10
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve" 14:20
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : un derby contre Saint-Etienne pour l’OL Lyonnes 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Orel Mangala a commencé à retoucher le ballon 12:40
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    OL : tous les matchs sur Ligue 1+ la saison prochaine ? 11:52
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Après la Coupe de France, les joueurs de l’OL couperont une semaine 11:00
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Atlético de Madrid : une arbitre macédonienne au sifflet 10:15
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : près de 17 000 billets vendus 09:30
    Les joueurs de l'OL lors du dernier match à Gerland contre Tours
    Il y a dix ans, l’OL jouait son dernier match à Gerland 08:45
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : et si l’OL était finalement à sa gâche ? 08:00
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL - TKYDG : émission spéciale avec le FC Saint-Cyr Collonges 15/12/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc, Moreira et Hateboer en séance dédicaces à l’OL Store de Décines 15/12/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Fofana a délaissé ses béquilles et a lancé sa rééducation 15/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut