Vaincu par la maladie, Ludovic Assemoassa a été inhumé lundi. L’ancien joueur formé à l’OL avait partagé plusieurs années à l’Académie avec Nicolas Puydebois, forcément ému au moment de parler de son ancien partenaire.

Il n’y a jamais de bon moment pour partir, mais à seulement 45 ans, Ludovic Assemoassa laisse un grand vide derrière lui. Reconverti comme entraîneur depuis la fin de sa carrière, il a été vaincu par une maladie qu’il combattait depuis de nombreuses années et s’en est allé le 9 décembre dernier. Formé à l’OL, il avait notamment côtoyé un certain Nicolas Puydebois, qui lui a rendu hommage lundi soir dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones". "J’ai passé beaucoup de temps avec lui finalement parce qu’on était ensemble en sport-études à Saint-Bruno Saint-Louis au lycée dans la même classe pendant 3-4 ans. On avait une amie en commun qui est devenue la mère de ses enfants. C’est quelqu’un que j’appréciais, qui était très humain, toujours très souriant, très sympathique."

"Avant d'être un bon footballeur, c'était surtout une belle personne"

Passé par l’Académie, Ludovic Assemoassa avait signé pro à Clermont en Ligue 2, puis en D2 espagnole (Murcie, Grenade), au point de jouer une Coupe du monde en 2006 avec le Togo. Depuis qu’il avait raccroché en 2012 après un dernier bail à Limonest, il s’était lancé dans le coaching du côté de Lyon-La Duchère où il avait conquis tout le monde. Tout sauf une surprise pour notre consultant. "Pleins de beaux souvenirs, mais c’est bien trop jeune pour partir. Au delà d’être devenu un très bon footballeur, c’était surtout une belle personne." Ludovic Assemoassa a été inhumé ce lundi 15 décembre à Lyon et toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente une nouvelle fois ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.