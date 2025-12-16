Ce mercredi, l'OL Lyonnes reçoit l'Atlético de Madrid pour la dernière journée de la phase de ligue. Assurées d'être en barrages, les joueuses de Jonatan Giraldez n'ont besoin que d'un point pour finir dans le top 4. Pas forcément dans l'état d'esprit du coach espagnol.

Grâce au bon parcours depuis le début de cette Ligue des champions, l'OL Lyonnes n'a besoin que d'un point. Quel est le discours depuis le début de la semaine ?

Jonatan Giraldez : Pour moi, le discours est le même que les derniers matchs. Je pense que cette équipe doit gagner tous les matchs que nous jouons, particulièrement si nous jouons à la maison. C'est très important de gérer les matchs pour gagner. On a inculqué ça depuis le début de la saison, et on ne va pas changer ce discours. Les joueuses sur le terrain savent ce qu'elles doivent faire et on doit attaquer les matchs avec l'intention de gagner.

Vous avez passé un an aux États-Unis, entre Barcelone et Lyon. Est-ce que le niveau de la Ligue des Champions est meilleur selon vous ?

C'est différent. Je pense qu'en termes d'égalité, aux États-Unis, il y a beaucoup d'équipes avec le même niveau. Tout peut se passer entre différentes équipes. Mais ici, à la Ligue des Champions, avec ce nouveau format, je pense que c'est très intéressant. Parce que tu as la capacité de jouer contre St Pölten, Wolfsburg, Arsenal ou encore Manchester, beaucoup de niveaux en termes de qualité. Je pense que c'est très positif.

C'est ce que j'ai dit avant, il faut créer l'habitude pendant les séances d'entraînement pour jouer tous les matchs, pour s'améliorer, pour faire mieux les choses chaque jour. Mais en termes de concurrence, il faut comprendre que si tu fais une bonne séance d'entraînement, si tu as la qualité, si tu as la compétitivité, tu auras plus de chances de jouer et de gagner.

"Garder la rigueur de jouer tous les matchs pour les gagner"

Le match face à Manchester a peut-être été un des matchs les plus aboutis depuis le début de la saison...

C'est un bon match en général. Mais je pense que la dynamique en général de cette équipe est vraiment très positive après la dernière trêve internationale. Le niveau de l'équipe a augmenté. Je pense que c'est hyper important parce que maintenant, et nous savions ça au début de la pré-saison et aussi sur le début de la saison, nous avons besoin d'un peu de temps pour augmenter notre niveau. Je suis très content car beaucoup de joueuses ont la possibilité de jouer différents matchs.

Les matchs ont beaucoup d'importance. Mais cette équipe continue de s'améliorer au niveau compétitif. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, nous n'avons rien gagné encore. Nous devons continuer avec la rigueur d'améliorer notre niveau.

Vous allez encore faire beaucoup tourner contre l'Atlético ?

La préparation est complètement différente entre chaque match, en termes de position, de décision, de dispositions offensives et défensives. Désormais, l'équipe est prête pour jouer contre différents systèmes, contre différentes structures. Et avec le temps, la dynamique de l'équipe est meilleure. Donc pour demain (mercredi), ce sera un match différent.