TKYDG : tentez de gagner le livre "75 ans de l’OL - Rugir encore"

  • par David Hernandez

    • En cette période de Noël et pour terminer cette année 2025 de la meilleure des façons, Olympique-et-Lyonnais.com avec Le Progrès vous font gagner un exemplaire du livre retraçant les 75 ans de l'OL.

    Encore un match à disputer en 2025 et ce sera le moment pour l'OL de refermer une nouvelle année. Ce sera aussi la fin des festivités du 75e anniversaire du club lyonnais, fêté dignement en mai dernier et plus récemment contre le FC Nantes avec un lever de rideau de l'OL Légendes et une victoire en Ligue 1. Ces soixante-quinze ans d'existence sont au coeur du livre "75 ans de l’OL - Rugir encore", publié par nos confrères du Progrès en collaboration avec le club rhodanien.

    Il y a deux semaines, Patrick Gabai, journaliste pour le quotidien et qui a chapeauté la réalisation de l'ouvrage, était venu en parler dans TKYDG. Il avait eu l'extrême gentillesse de laisser un exemplaire pour le faire gagner aux fidèles lecteurs et auditeurs d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones". Dans cette période de Noël et à l'heure de chercher un cadeau à mettre sous le sapin, nous vous faisons donc gagner cet exemplaire, en répondant à la question suivante.

    La question du concours :

    "Quel gardien Nicolas Puydebois aurait aimé qu'il soit mis à l'honneur dans le livre des 75 ans ?"

    La réponse se trouve dans la troisième partie de l'émission présente ci-dessus. Vous avez jusqu'à mercredi 12h pour participer et remplir le coupon ci-dessous avec la bonne réponse avant qu'un tirage au sort ne donne le vainqueur de ce concours.

