Ce mercredi (21h), l’OL Lyonnes joue sa qualification dans le Top4 de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Ivana Projkovska arbitrera cette dernière rencontre de la phase de ligue.

Les barrages de Ligue des champions sont déjà assurés, mais l’OL Lyonnes vise clairement mieux que cette simple qualification. Ce mercredi soir (21h), les Lyonnaises ont un objectif clairement défini au moment de recevoir l’Atlético de Madrid : assurer la place dans le top 4 de cette phase de ligue et donc une qualification directe pour les quarts de finale. Actuellement à égalité avec le FC Barcelone tout en haut du classement, l’OL Lyonnes n’a besoin que d’un petit point contre les Madrilènes. Loin d’être une mission insurmontable alors que l’Atlético tentera de gratter des places pour être tête de série en barrages.

Un corps arbitral à l'accent balkanique

Pour cette rencontre de la dernière journée de la phase de ligue, l’OL Lyonnes et l’Atlético de Madrid auront le droit à un arbitrage venu tout droit de Macédoine du Nord. Ivana Projkovska fera équipe avec sa compatriote Elena Soklevska-Ilievski tandis que la deuxième arbitre assistante, Staša Špur, sera slovène, tout comme la quatrième arbitre Aleksandra Česen. Pour la VAR, ce sera un duo serbo-croate avec Jelena Cvetković et Mario Zebec.