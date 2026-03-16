Un mois après, l’OL signe enfin un clean-sheet

Dans la spirale négative que connait l'équipe depuis un mois, l'OL ne pouvait pas compter sur une assise défensive hermétique. Dimanche au Havre, les Lyonnais ont signé un premier clean sheet depuis le 15 février. Ne manquait seulement l'efficacité offensive...

Rémy Descamps dans le but, Hans Hateboer comme latéral droit, Tanner Tessmann comme défenseur central. Dimanche après-midi, au Stade Océane, la défense de l'OL a été plus qu'expérimentale contre Le Havre (0-0). Entre les suspensions des uns et les blessures des autres, Paulo Fonseca doit également bricoler défensivement. Dans cette arrière-garde new-look, le manque d'automatismes aurait pu jouer contre la formation lyonnaise. Il a bien eu des frissons avec cet arrêt de Descamps sur une déviation premier poteau ou encore les deux montants touchés par Boufal et Nego. Mais, finalement, c'est bien avec aucun but encaissé que l'OL est reparti de Normandie dimanche soir.

Dix buts encaissés en cinq matchs avant Le Havre

Face à une formation havraise qui enchaînait les défaites, cela n'est pas non plus une performance XXL, mais par les temps qui courent, Fonseca et ses joueurs se raccrochent au moindre point positif. Car, dans la mauvaise passe actuelle, la fébrilité défensive était aussi un point à noter. Trois buts contre Strasbourg, autant contre l'OM, deux contre Lens et enfin un contre le Paris FC et le Celta. Si la panne sèche offensive est un vrai problème, les Lyonnais avaient appris à faire le dos rond durant leur bonne période. Or, il fallait remonter au 15 février dernier pour voir l'OL s'offrir un match sans prendre de buts. C'était contre Nice (2-0). La dernière victoire en date du club septuple champion de France.