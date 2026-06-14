OL - Mercato : Malick Fofana a des touches en Angleterre

Revenu sur les derniers matchs après sa grave blessure, Malick Fofana restera-t-il à l'OL cet été ? En tout cas, des clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour l'ailier belge.

On attendra un peu avant d'observer toutes les conséquences de ce tacle imprudent. En blessant Malick Fofana fin octobre 2025, le Strasbourgeois Ismaël Doukouré a bouleversé la saison de l'OL, et peut-être au-delà. Ce n'est que de la science-fiction, mais que se serait-il passé si le Belge avait pu disputer l'exercice normalement ? Et pour Afonso Moraira, aurait-il éclos au point de voir le Bayer Leverkusen poser plus de 30 millions d'euros sur lui ? Beaucoup de questions qui n'obtiendront jamais de réponse.

En l'occurrence, l'Olympique lyonnais doit en trouver une au sujet de ses deux ailiers de poche. Car il ne pourra pas conserver les deux en l'état, la faute à des finances qu'il faut redresser. Un des deux partira cet été, et peut-être assez vite, puisque le club veut réaliser une vente importante avant le 30 juin. Aujourd'hui, le Portugais, même s'il ne le souhaite pas forcément, est celui qui a le prétendant le plus offensif.

Sous contrat jusqu'en 2028

Mais L'Equipe indique également que Malick Fofana est toujours sur les tableaux d'écuries anglaises. C'était déjà le cas l'an dernier. L'ancien de La Gantoise n'avait pas obtenu un projet qui lui convenait. Et c'est Georges Mikautadze qui avait quitté, non sans lâcher quelques larmes, sa ville natale. Nos confrères évoquent des "touches concrètes" en outre-Manche pour le natif d'Aalst, mais pas de propositions fermes.

Ce dernier est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OL. Peut-il bouger à compter du 15 juin ? Si Afonso Moreira s'en va, ce ne sera a priori pas le cas. Maintenant, dans un mercato, il peut se passer énormément de choses. Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, évoquait toutefois un "marché compliqué" pour Fofana, qui a très peu joué en 2025-2026 (16 apparitions).