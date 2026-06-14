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Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL)
Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Mercato : les latéraux, un des gros chantiers de l'été ?

  • par Gwendal Chabas

    • Qui seront les latéraux de l'OL en 2026-2027 ? C'est un énorme point d'interrogation, car de chaque côté, les garanties offertes sont assez faibles.

    L'Olympique lyonnais a terminé la saison avec une paire de latéraux Ainsley Maitland-Niles - Abner. Deux garçons qui n'ont pas rassuré, en particulier pour l'Anglais, dont les coups d'éclat ont été très rares. Quelles sont les autres solutions à la disposition du staff de Paulo Fonseca à ces postes ? À droite, Hans Hateboer devrait partir à l'issue de son prêt, sinon reste le jeune Steeve Kango, assez percutant pour ses débuts. Les défenseurs centraux Clinton Mata et Noham Kamara peuvent aussi se décaler.

    À gauche, que faire avec Abner, au sujet duquel plusieurs rumeurs de départ circulent ? Et quid de Nicolas Tagliafico, dont on attendait plus ? Achraf Laâziri a disparu de la circulation, tandis que le jeune Angel Garcia est passé professionnel en mars dernier. Ruben Kluivert, que l'on attend plutôt dans l'axe, y a parfois dépanné. Autrement dit, il n'y a a priori aucune certitude en vue de l'exercice 2026-2027.

    Maitland-Niles et Tagliafico n'ont plus qu'un an de contrat

    Surtout qu'Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico seront en fin de contrat dans un an. Que va faire l'OL avec eux cet été ? Sur RMC, Matthieu Louis-Jean a indiqué qu'ils étaient "à l'instant T à 100%" au club. Le directeur technique acte-t-il par là que l'ancien Gunner et l'Argentin poursuivront l'aventure dans le Rhône ? Le mercato ouvrira lundi, et cette déclaration ne garantit pas qu'ils seront encore présents en septembre. Surtout lorsqu'on a en tête la situation financière.

    On le sait, l'idée sera de se renforcer dans chaque ligne, et donc en défense. Ce que réclame notre consultant Nicolas Puydebois. Surtout dans le couloir droit. "C'est primordial, aujourd'hui, ce n'est pas possible", a-t-il constaté dans Tant qu'il y aura des Gones. Il faut dire que tout au long de l'année, l'équipe a concédé des buts sur lesquels la responsabilité des latéraux peut être engagée. Ils sont loin d'être les seuls fautifs évidemment, c'est l'affaire de tout un 11, mais il existe une marge de progression à ce niveau-là.

    Évidemment, tout cela dépendra en grande partie des départs, puisque quantitativement, l'OL semble au complet ou presque sur ces positions. Néanmoins, les dirigeants ont aussi conscience que les Rhodaniens ont manqué de profondeur d'effectif à des moments clés. Tout un équilibre à trouver, un travail qui rythmera la période estivale des Lyonnais, avant que ne reprenne la compétition début août.

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