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Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Mercato : quelles priorités cet été ?

  • par David Hernandez

    • Dix jours après la fin du championnat, les joueurs de l'OL sont en vacances, ce qui n'est pas le cas de la direction rhodanienne. Avec bien évidemment le mercato qui va pointer le bout de son nez d'ici une quinzaine de jours.

    Depuis quelques jours, la chaleur a pris possession de Lyon et de ses environs. La température ne devrait pas baisser dans les prochaines semaines. Du moins du côté de Décines. Après la fin du championnat de France et la quatrième place obtenue par l'OL, les vacances ne sont pas pour tout le monde. Les joueurs et Paulo Fonseca ont beau avoir mis les voiles vers des destinations plus ou moins exotiques, pour la direction, les choses sérieuses commencent vraiment. Entre les problèmes liés à Eagle Football, le passage à venir devant la DNCG, le mercato et les barrages de Ligue des champions, les dossiers brûlants vont être nombreux.

    Des recrues sur des postes clés

    Tous sont plus ou moins liés, mais le marché des transferts va logiquement occuper une grande partie de l'espace estival du côté lyonnais. L'OL va devoir vendre avant le 30 juin, ce n'est plus un secret pour personne. Il faudra certainement le faire avant même car le passage devant la DNCG ne devrait pas avoir lieu au-delà du 23 juin. Ce besoin de vendre est presque non négociable et la question est de savoir qui sera l'heureux élu. À côté de ça, Matthieu Louis-Jean et la direction lyonnaise n'oublient pas pour autant qu'il faudra renforcer le groupe de Paulo Fonseca. Le directeur technique avait confié après le match contre Lens que le groupe "n'était pas taillé pour jouer sur plusieurs tableaux".

    Morton et Tolisso intransférables

    Il le faudra pour la saison prochaine, qu'importe que ce soit la Ligue des champions ou la Ligue Europa au programme des soirées européennes. En ce sens, il y aura forcément une ligne d'ajustement sur la fin du mercato suivant le pactole qui va rentrer ou non dans les caisses. Mais la feuille de route semble claire sur les besoins "prioritaires". Pour augmenter d'un cran la compétitivité du groupe, l'OL aimerait recruter a minima un joueur sur chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif pour épauler Tyler Morton, jugé intransférable cet été tout comme Corentin Tolisso, ainsi qu'un avant-centre.

    L'OL a déjà perdu Endrick, qui est retourné au Real Madrid. De son côté, Roman Yaremchuk fera-t-il toujours partie du projet ? À ce stade, le retour de l'Ukrainien ne se fera pas selon les conditions actuelles, à savoir la levée de l'option d'achat de cinq millions d'euros. Mais l'on sait tous que Paulo Fonseca apprécie et désire ce profil de grand pivot depuis son arrivée. Reste à savoir si l'OL et Olympiakos trouveront un nouveau terrain d'entente ou non.

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