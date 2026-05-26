Ancien fief de l’OL, Gerland a fêté ses 100 ans

Ce samedi 23 mai, le Stade de Gerland a soufflé ses 100 bougies. La mythique enceinte lyonnaise continue d'exister avec les matchs de rugby du LOU.

Comme l’a habilement rappelé Pierre Sage avant le match de Lens contre le PSG le 13 mai dernier (0-2), aucun grand nom n’était sorti de la place Bellecour avant Fleury Di Nallo. Depuis le Petit Prince de Gerland, nombreuses sont les étoiles à avoir brillé dans l'enceinte du septième arrondissement lyonnais. Le Stade de Gerland vient de fêter ses cent ans d’existence ce samedi 23 mai. Antre historique de l’OL depuis la création du club en 1950, c’est désormais le LOU qui l’occupe. Pour être exact, les rugbymen rhodaniens occupent le Matmut Stadium, mais dans le cœur des Lyonnais, aucun autre nom ne pourra remplacer un jour celui de Gerland.

Le stade du grand OL

Elle est l’enceinte historique du club lyonnais. De la naissance du club jusqu’aux premiers trophées, de l’éclosion de Fleury Di Nallo, éternel Petit Prince, celle de Serge Chiesa ou celle de Bernard Lacombe. Il est le stade de la première division, et de la seconde aussi, puis il est le stade du grand OL, celui des années 2000. Gerland était un stade redouté en France, bien sûr, mais aussi en Europe. Même les plus gros poissons du continent voulaient éviter de se frotter à Juninho, Cris ou encore Karim Benzema.

Il est aussi le stade de la fin de l’hégémonie, du retour aux sources, au centre de formation. Il a vu naître des légendes de l’OL comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Depuis, il a passé le flambeau. L’OL existe au Parc OL désormais, mais il ne cessera jamais d’exister à Gerland.

Pour l’occasion, le groupe de supporters Lyon 1950 retrouvera le virage sud lors du match entre le LOU et Montpellier pour l’ultime journée de Top 14, le samedi 6 juin (21h).