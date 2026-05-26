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Le stade de Gerland
Le stade de Gerland (AFP)

Ancien fief de l’OL, Gerland a fêté ses 100 ans

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi 23 mai, le Stade de Gerland a soufflé ses 100 bougies. La mythique enceinte lyonnaise continue d'exister avec les matchs de rugby du LOU.

    Comme l’a habilement rappelé Pierre Sage avant le match de Lens contre le PSG le 13 mai dernier (0-2), aucun grand nom n’était sorti de la place Bellecour avant Fleury Di Nallo. Depuis le Petit Prince de Gerland, nombreuses sont les étoiles à avoir brillé dans l'enceinte du septième arrondissement lyonnais. Le Stade de Gerland vient de fêter ses cent ans d’existence ce samedi 23 mai. Antre historique de l’OL depuis la création du club en 1950, c’est désormais le LOU qui l’occupe. Pour être exact, les rugbymen rhodaniens occupent le Matmut Stadium, mais dans le cœur des Lyonnais, aucun autre nom ne pourra remplacer un jour celui de Gerland.

    Le stade du grand OL

    Elle est l’enceinte historique du club lyonnais. De la naissance du club jusqu’aux premiers trophées, de l’éclosion de Fleury Di Nallo, éternel Petit Prince, celle de Serge Chiesa ou celle de Bernard Lacombe. Il est le stade de la première division, et de la seconde aussi, puis il est le stade du grand OL, celui des années 2000. Gerland était un stade redouté en France, bien sûr, mais aussi en Europe. Même les plus gros poissons du continent voulaient éviter de se frotter à Juninho, Cris ou encore Karim Benzema.

    Il est aussi le stade de la fin de l’hégémonie, du retour aux sources, au centre de formation. Il a vu naître des légendes de l’OL comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Depuis, il a passé le flambeau. L’OL existe au Parc OL désormais, mais il ne cessera jamais d’exister à Gerland.

    Pour l’occasion, le groupe de supporters Lyon 1950 retrouvera le virage sud lors du match entre le LOU et Montpellier pour l’ultime journée de Top 14, le samedi 6 juin (21h).

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 26 Mai 26 à 15 h 53

      Ouhla 100 ans ...Et tous les souvenirs qui reviennent !
      Euh pas depuis un siècle tout de même
      pour moi! mais de père en fils depuis les sixties!
      Souvenirs qui sont revenus ce mois de mai avec la disparition de son Petit Prince.
      Cet endroit est sacré pour certains d'entre vous ici aussi : je vous laisse évoquer vos virées dans le 7eme...

      Pour info un certain Monsieur Paul est né cette année là. Évidemment j'y suis moins allé dans sa maison elle aussi sacrée.
      Mais voici deux symboles qui ont fait briller notre bonne ville de Lyon !

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