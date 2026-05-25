OL Lyonnes : les supporters pourront admirer les coupes mercredi

En marge de l'entraînement ouvert au public mercredi, OL Lyonnes permettra aux supporters de se prendre en photo devant les coupes.

Effacer la déception d'Oslo pour se tourner vers le triplé national. Battu samedi par le Barça en finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes disputera vendredi la finale de la Première Ligue. Mais avant ça, les supporters rhodaniens, qui étaient 600 en Norvège, auront le droit d'assister à la séance d'entraînement mercredi 27 mai au Parc OL. Rendez-vous à 10h45.

En plus de vivre la préparation du choc contre le Paris FC, les spectateurs pourront fêter les deux premiers titres de la saison. Les trophées de la Coupe LFFP et de la Coupe de France seront exposés dans les coursives du stade. Les curieux auront le droit de se prendre en photo avec les distinctions.

Village d'animations mercrdi à Lyon

En cette fin de saison, le club lyonnais, avec la Ligue, multiplie les initiatives à destination du public. Rappelons que, toujours le 27 mai, un village d'animations s'installera à Lyon, sur la place Bellecour, de 11 à 19 heures. Un rendez-vous gratuit.