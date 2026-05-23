Comme en 2024, OL Lyonnes craque contre le FC Barcelone (4-0)

En quête d’un neuvième titre en Ligue des champions, OL Lyonnes peut nourrir des regrets sur sa première mi-temps. Comme à Bilbao en 2024, les Lyonnaises ont craqué en deuxième face au FC Barcelone et s'inclinent lourdement (4-0).

De notre envoyé spécial à Oslo.

Le match de la saison. Il a beau rester une finale de Première Ligue le 29 mai, la finale de la Ligue des champions représentait bien le point culminant de cette saison pour OL Lyonnes. Face à son rival du FC Barcelone, le club lyonnais avait l’ambition de retrouver son trône européen, après quatre saisons de disette. Malheureusement, comme ce fut le cas en 2024 à Bilbao, les Blaugrana ont pris le meilleur sur les Lyonnaises pour s’offrir un quatrième tire sur la scène continental (4-0). Dans un Ullevaal Stadion rempli mais à la cause du club catalan, les joueuses de Jonatan Giráldez sont loin d’avoir démérité, bien au contraire.

La frustration de rentrer à 0-0 à la pause

On n’a certes pas retrouvé le jeu léché des dernières semaines, mais OL Lyonnes a bien cru climatiser le stade d’Oslo au quart d’heure de jeu. Sur un coup-franc de Bacha, Wendie Renard a vu Coll repousser sa tentative, mais Heaps avait bien suivi. Si les supporters catalan se sont tus d’un seul homme, une position illicite de l’Américaine a remis les compteurs à zéro (14e). Dans une bataille tactique, les occasions n’ont pas été légion en première période. Ada Hegerberg, pour son retour en Norvège, n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, tandis que Pajor n’a pas été loin de lober Endler suite à une incompréhension avec Renard (18e).

Le vrai frisson est intervenu à la 41e minute quand un coup-franc brossé de Bacha a permis une envolée de Coll. Si le Barça est de nouveau champion d’Europe, il peut dire merci à sa gardienne, de nouveau vainqueur de trois duels face à Hegerberg (50e), Becho (61e) et Chawinga (75e). Ce dernier aurait pu relancer une finale qui avait basculer du côté des Catalans à la 55e minute.

OL Lyonnes a coulé dans le dernier quart d'heure

La frappe croisée de Pajor devant Engen avait fait mouche et mis un coup derrière les têtes lyonnaises. L’attaquante polonaise aura également été la grande dame de ce rendez-vous à Oslo, s’offrant un doublé à bout portant après qu’un ballon contré ait navigué devant la surface. Avec des joueuses offensives comme Melchie Dumornay peu en vue, un certain manque de grain de folie et un doublé de Paralluelo en fin de match (89e, 93e), OL Lyonnes ne pouvait que s’incliner. Avec ce score lourd, il va maintenant falloir se relever pour sauver ce qu'il y a à sauver contre le Paris FC vendredi prochain. Et au moins s'offrir un triplé national. Mais ce n'était pas l'ambition rhodanienne en se rendant à Oslo...