FC Barcelone - OL Lyonnes : Engen - Leon, la bataille du coeur

En couple depuis plusieurs années, Ingrid Engen et Mapi Leon vont se retrouver adversaires pour la première fois en finale de la Ligue des champions. Une situation inédite où l'amour sera mis de côté pendant 90 minutes minimum lors de Barça - OL Lyonnes.

De notre envoyé spécial à Oslo.

Elle est l'autre régionale de l'étape, mais face à l'aura d'Ada Hegerberg, elle est plutôt du genre à rester en retrait. Ce n'est pas forcément pour lui déplaire. A 28 ans, Ingrid Engen joue pourtant une nouvelle finale de Ligue des champions avec un troisième club différent après Wolfsburg et le FC Barcelone. Le club catalan qu'elle retrouve ce samedi en début de soirée avec l'espoir d'accrocher une nouvelle couronne.

Une finale à la maison, contre son ancien club, il y aura forcément de l'émotion pour la défenseuse d'OL Lyonnes au moment de rentrer sur la pelouse de l'Ullevaal Stadion d'Oslo. "Toute cette saison, on s'est dit qu'on devait atteindre cette finale, nous confiait Engen en début de semaine. C'était un gros poids sur nos épaules, mais maintenant nous sommes en mesure de vivre un moment comme celui-ci dans notre pays et dans un stade où on joue normalement avec notre équipe nationale. Beaucoup de membres de ma famille et des amis seront présents. Le dress code sera le blanc."

"Avec la finale qui se rapproche, on a mis les sentiments de côté"

La famille, les amis mais très certainement la belle-famille aussi. Car cette finale Barça - OL Lyonnes va lui permettre de retrouver son ancienne coéquipière Mapi Léon, qui n'est autre que sa compagne dans la vie. Dans le club lyonnais, il y a eu des idylles au sein du vestiaire avec Ellie Carpenter et Daniëlle van de Donk ou encore le duo Bompastor - Abily, même si ce dernier s'était protégé de le déclarer publiquement à l'époque. Mais, là, le scénario sera bien différent. Plutôt que coéquipières, Engen et Léon seront adversaires. Une situation qui n'est pas nouvelle, les deux s'étant déjà affrontées avec leur sélection, mais bien différente malgré tout car "quand vous vous rapprochez de la finale, vous sentez à quel point vous voulez la gagner. Donc, vous mettez tous les sentiments de côté."

Les deux joueuses avaient publié un vidéo sur leurs réseaux sociaux pour expliquer un peu la vie quotidienne depuis trois semaines et le dénouement des demi-finales. "Je pense que c'est assez évident. On ne peut pas parler de tactiques, de qui est disponible, de qui va jouer, mais il faut le respecter. Je pense que nous le faisons très naturellement, nous a assuré la Lyonnaise. Je pense que nous avons rêvé à ceci. Nous sommes heureux d'être toutes les deux dans cette finale. C'est une bonne chose." Pourtant, ce samedi, il y aura quoi qu'il arrive une gagnante et une perdante...