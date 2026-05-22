C'est avec le plein de confiance que le FC Barcelone s'avance face à OL Lyonnes en finale de la Ligue des champions. Avant de redevenir, peut-être, les reines d'Europe, elles écrasent toujours le football espagnol.

Après avoir régné longtemps sur le football européen, OL Lyonnes a, depuis plusieurs années maintenant, un concurrent qui lui fait beaucoup d’ombre. L’hégémonie lyonnaise a été remplacée, peu à peu, par une dictature barcelonaise, qui ne laisse pas grand-chose à ses adversaires. Sur les huit dernières saisons, les Catalanes se sont hissées à sept reprises en finale de Ligue des champions, ce qui est un exploit assez remarquable.

Un parcours sans accroc en Ligue des champions

Pour aller décrocher une quatrième couronne continentale, samedi (18h), elles ont déjà fait une immense partie du chemin. Le Barça a terminé en tête de la phase de ligue, avec le même nombre de points qu'OL Lyonnes (16), mais avec une meilleure différence de buts. En quart, elles ont écrasé le rival madrilène dans des proportions assez dingues (2-6, 6-0) avant de se défaire, un peu plus difficilement, du Bayern en demi-finale (1-1, 4-2). Meilleure attaque et meilleure défense de la compétition, elles partent sûrement, mais légèrement, favorites au moment de défier la formation lyonnaise.

Une domination sans partage en Espagne

En championnat, elles ont validé leur titre depuis un long moment déjà, le septième consécutif. En 27 matchs, elles se sont imposées 26 fois, ont marqué 124 buts et n’en ont encaissé que huit. Les coéquipières de Claudia Pina n’ont concédé qu’une seule défaite cette saison. C’était au mois de novembre, face à la Real Sociedad (0-1). Entraînées par Romeu Pere, elles viennent tout juste de valider leur triplé, avec le championnat et la Supercoupe, en venant à bout de l’Atlético en finale de la Coupe de la Reine (3-1).

Toujours emmené par ses deux stars, qui ont raflé les cinq derniers Ballon d’Or, Alexia Putellas (2021, 2022) et Aitana Bonmati (2023, 2024, 2025), le FC Barcelone arrive à Oslo avec un quadruplé dans le viseur. Tout comme les Lyonnaises, qui auront beaucoup d’arguments à présenter pour faire dérailler la locomotive espagnole, qui roule sur le football féminin européen depuis quelques saisons.