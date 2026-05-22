Mercato : Rachid Ghezzal annonce son départ de l’OL

Revenu à l’OL en septembre dernier, Rachid Ghezzal n’avait signé que pour une saison. L’ailier algérien a confirmé la fin de son aventure avec son club formateur.

Une petite pour la route. Neuf ans après son départ controversé, Rachid Ghezzal avait surpris tout son monde en septembre dernier. À 33 ans, il avait fait le choix de revenir dans son club formateur. À la recherche de joueurs d’expérience et à moindre prix, l’OL avait ainsi ouvert la porte à l’Algérien pour une dernière pige d'une saison. Tout ne s’est pas vraiment passé comme imaginé puisque Ghezzal n’a disputé que 268 minutes en douze matchs disputés. La faute à une non-qualification en phase de Ligue Europa mais aussi à l’accumulation de petits pépins l’empêchant de reprendre du rythme.

"Fier d'avoir reporté ce maillot"

À défaut d’avoir un poids sur le terrain, le Décinois a tenté de jouer la carte du grand frère auprès de la jeunesse du vestiaire. Un rôle qui n’a duré qu’un an, son contrat se terminant au 30 juin 2026. Ces dernières heures, l’ancien international algérien a dit au revoir à son club formateur sur ses réseaux sociaux. "Saison remplie de moments incroyables et difficiles. Même si j’aurais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous, supporters, pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste à venir… Allez l’OL". À 34 ans, Rachid Ghezzal n’a pas annoncé la fin de sa carrière, mais l’OL avait communiqué que le joueur avait entamé un cursus de management du sport.