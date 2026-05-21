OL Lyonnes : la séance du 27 mai sera ouverte au public

Une dernière pour la route. Comme il l'a régulièrement fait cette saison, OL Lyonnes ouvrira sa séance d'entraînement du 27 mai aux supporters. Ultime rendez-vous avant la finale de Première Ligue.

Bien plus que chez les garçons, où ces évènements se font rares, OL Lyonnes accueille régulièrement ses fans aux entraînements. Une fois tous les deux mois environ, le club ouvre ses portes pour une séance sous les yeux des supporters. Ce sera encore le cas très bientôt pour la dernière de la saison, un peu avant les vacances.

Avec une Ligue des champions à fêter ?

Le mercredi 27 mai, Jonatan Giráldez et ses joueuses vous attendent à partir de 10h15. Rendez-vous au GOLTC pour suivre l'équipe lyonnaise. Elle sera en plein préparatif de la finale de la Première Ligue contre le Paris FC. Cet ultime choc de l'exercice 2025-2026 aura lieu le vendredi 29 mai à 21 heures à Décines. Les Rhodaniennes espèrent puiser de l'énergie dans les encouragements de la foule pour aller chercher un nouveau titre.

Petit bonus potentiel, un sacre en Ligue des champions qui pourrait être célébré à cette occasion. Mais pour ça, OL Lyonnes devra dominer le FC Barcelone samedi à Oslo.