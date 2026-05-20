OL Lyonnes : Inès Benyahia de retour à l'entraînement

Absente depuis un mois, Inès Benyahia a retrouvé ses coéquipières à l'entraînement cette semaine. Suffisant pour prétendre à jouer les deux derniers matchs de la saison ?

Elle n'est pas une titulaire lors des grandes affiches, mais elle a profité du large turnover organisé par Jonatan Giráldez pour beaucoup jouer. Cette saison, Inès Benyahia compte 22 apparitions toutes compétitions confondues (quatre buts). Un élément important dans la rotation d'OL Lyonnes. Pourra-t-elle le montrer sur les dernières affiches, les finales de Ligue des champions et de championnat ?

Six matchs d'absence

En tout cas, la milieu de terrain était présente à l'entraînement collectif mardi, à quelques jours d'affronter le FC Barcelone à Oslo (Norvège). Un retour à souligner dans cet effectif qui a perdu Kadidiatou Diani récemment. La footballeuse de 23 ans a, pour rappel, manqué les six dernières affiches de son équipe. Sur le banc à l'aller contre Arsenal (2-1), elle était déjà diminuée.

Cela fait donc un mois qu'Inès Benyahia était absente des terrains. La reverra-t-on avant la fin de la saison ? Ce n'est pas impossible, notamment lors du duel contre le Paris FC la semaine prochaine. Pour le reste, Teagan Micah et Elma Junttila Nelhage ne seront pas aptes pour ces rendez-vous cruciaux.