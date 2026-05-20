En juillet dernier, quelques jours après le sauvetage du club, Michael Gerlinger avait évoqué la future saison de l'OL, qui, selon lui, se devait d'ambitionner le top 4. Visionnaire.

Il fallait la voir venir, cette quatrième place de l’OL, quand, au début de la préparation estivale, on ne savait pas encore si le club allait repartir en Ligue 1. En proie à d’immenses difficultés financières, l’Olympique lyonnais avait été relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, avant d’être finalement sauvé quelques semaines plus tard, alors qu’Ares, Michele Kang et Michael Gerlinger avaient repris les commandes du navire à John Textor.

Malgré les difficultés du début de saison, il s'était montré ambitieux

L’Allemand justement, nommé directeur général de l’OL pour prendre la suite de Laurent Prud’homme, s’était exprimé à la suite du maintien de Lyon en Ligue 1. Dans une conférence de presse à laquelle tout l’état-major rhodanien a participé, l’ancien dirigeant du Bayern Munich avait été clair sur les ambitions lyonnaises. "On veut se qualifier pour l'Europe, on veut jouer les compétitions européennes, avait-il clamé. Et on va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière où on avait raté les derniers matchs. On est presque arrivé à la quatrième place, peut-être même troisième place. Donc on veut refaire la même chose la saison prochaine".

D’un côté rassurant pour les supporters, il semblait très audacieux, à ce moment, de parler de top 4 et de Ligue des champions pour un club qui avait déjà dû se séparer de plusieurs cadres, et qui allait devoir vendre, encore.

Mais signe de la confiance qu’il portait et qu’il semble porter, toujours, envers le projet lyonnais, il avait assuré que l’OL viserait la troisième ou la quatrième place, pour retrouver la Ligue des champions. Il n’était pas fou, c’est désormais chose faite. Les coéquipiers de Moussa Niakhaté pourront nourrir des regrets, car ils avaient leur destin entre les mains, il y a quelques semaines encore, pour retrouver le podium, sept ans après. Mais cette quatrième place reste magnifique au vu des galères du début de la saison. Quand certains parlaient de maintien, Gerlinger, lui, plaçait sa confiance envers Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l'OL, Benjamin Charier, le patron de la cellule de recrutement, Paulo Fonseca et les autres. Ils lui ont tous donné raison.