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Les U15 de l'OL au tournoi de Neuville
Les U15 de l’OL face au Servette (@Tournoi de Neuville)

OL Académie : on connaît la poule de l’OL pour le tournoi de Neuville

  • par Tristan Le Pezennec

    • Le tournoi international U15 du CS Neuville se déroulera le 23, 24 et 25 mai. L’OL y participe et retrouvera le RC Lens ou encore Sochaux dans sa poule.

    Comme chaque année depuis 1988, le tournoi de Neuville se déroulera lors du week-end de la Pentecôte, au stade Jean Oboussier de Neuville-sur-Saône. Depuis sa création, il est l’un des tournois de jeunes les plus réputés de la région lyonnaise et du football français.

    Lens, Reims ou encore Sochaux dès les poules

    L’édition 2026, la 37e du nom, se tiendra donc du 23 au 25 mai, et l’Olympique lyonnais y participera, comme c’est le cas très régulièrement. Les jeunes Lyonnais n’ont pas vraiment été vernis lors du tirage au sort des poules puisqu’ils affronteront d’autres centres de formations français prestigieux. Ils retrouveront le RC Lens, le Stade de Reims et Sochaux. Ils affronteront aussi le petit poucet de la compétition, le Gardia Club, basé dans le Var et partenaire de l’OGC Nice, qui s’est qualifié via le tournoi préliminaire organisé début mai.

    Trois clubs étangers

    Si la compétition a vu passer de nombreux cadors européens comme Manchester United, l’Atlético de Madrid, Porto ou encore Benfica, les clubs étrangers qui participeront cette année sont un peu moins prestigieux. Les Néerlandais de Go Ahead Eagles, les Belges du Standard de Liège et les Suisses de Neuchâtel Xamax seront de la partie.

    L’OL, finaliste en 2024 face au Pôle Espoirs LAuRAFoot, avait terminé la quatrième place (sur vingt équipes) l’an dernier. On retrouvait notamment Eden Cherki, le frère de Rayan, dans l’effectif lyonnais.

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