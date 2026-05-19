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Afonso Moreira lors d'OL - Lens
Afonso Moreira lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : contre Lens, l'OL a concédé sa plus large défaite à domicile depuis 1989

  • par Tristan Le Pezennec

    • Alors qu'il pouvait encore accrocher une place sur le podium de la Ligue 1, l'OL s'est effondré contre Lens (0-4) et a concédé sa plus large défaite à domicile en championnat depuis 1989.

    Il existait sûrement un meilleur moyen de fêter les cent ans du stade de Gerland que de se rappeler l’une des plus larges défaites de l’histoire de l’OL à domicile. En août 1989, alors que Lyon retrouve tout juste l’élite du football français, les Gones s’inclinent très lourdement à Gerland face à Sochaux (0-4). Une humiliation pour Rémi Garde, Bruno Genesio, Eugène Kabongo et tous les autres joueurs de l'époque.

    Premier match sans but lyonnais à domicile et en Ligue 1 sous Fonseca

    Depuis, l’OL n’avait jamais perdu par quatre buts d’écart, ou plus, à domicile. Que ce soit dans le septième arrondissement lyonnais ou à Décines. C’est désormais chose faite, et les joueurs de Paulo Fonseca ont vraiment mal choisi leur moment. C’est d’ailleurs la première fois, avec l’entraîneur portugais, que l’OL reste muet à la maison en Ligue 1. Les Gones avaient l’opportunité de garder leur quatrième place en cas de victoire face à Lens, et même d’aller chiper la troisième place aux Lillois. Le LOSC avait rempli sa part du contrat, en s’inclinant contre Auxerre (0-2) à la maison, mais les Lyonnais ont livré une prestation encore plus indigeste que celle des Dogues.

    Une défaite historique au Parc OL

    Ils se sont inclinés très lourdement (0-4), dépassés de toute part par une équipe qui n’avait plus rien à jouer en Ligue 1, et qui n’avait pas aligné tous ses titulaires pour en préserver une partie avant leur finale de Coupe de France (vendredi, 21h). Jamais, cette saison, les Rhodaniens n’avaient encaissé quatre buts. Jamais, au Parc OL, ils n'avaient subi un aussi large revers.

    Mais à Décines, l’OL avait déjà été mené de quatre buts ces dernières saisons, face au PSG (1-4) en 2023 ou face à Rennes (2-4) en 2022. Pourtant, à chaque fois, il était parvenu à réduire le score, ce qu’il n’a pas réussi à faire dimanche soir. Malgré cette défaite, les joueurs de Paulo Fonseca conservent donc leur quatrième place grâce à la victoire de Marseille contre Rennes (3-1). Mais la défaite lilloise laissera des regrets immenses aux Lyonnais, qui devront passer par un chemin sinueux pour pouvoir retrouver la Ligue des champions en septembre.

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