OL : et maintenant, c'est quoi la suite ?

Au lendemain de la défaite cuisante contre le RC Lens, les joueurs de l'OL sont partis en vacances, avec un sentiment mitigé. Il faut désormais tourner la page et se concentrer sur le nouvel exercice qui arrive très rapidement.

Après la réaction à chaud, celle à froid a-t-elle permis d'atténuer la déception ? Lundi soir, sur le plateau "Tant qu'il y aura des Gones", les critiques sur le visage montré par l'OL contre Lens ont bien été présentes. Mais dans le même temps, un peu à la manière du discours tenu à Décines depuis quelques jours, il y avait ce sentiment de fierté d'avoir retrouvé une équipe avec une âme et qui a malgré tout déjoué les pronostics en accrochant une quatrième place en Ligue 1.

Comme l'ont dit Corentin Tolisso et Clinton Mata après la 34e journée, "on aurait signé des deux mains en juin dernier pour un tel résultat". Il reste malgré tout le regret de ne pas avoir su concrétiser ces deux balles de match à Toulouse puis contre Lens pour se qualifier directement pour la Ligue des champions. Car cela aurait eu une véritable incidence sur le futur à court terme de l'OL.

Une préparation estivale avancée mais tronquée

Plus de vingt-quatre heures après la fin de la saison, il est déjà temps de se projeter sur la future, qui va arriver plus vite qu'on ne le pense. En accrochant "seulement" la quatrième place, les joueurs de Paulo Fonseca vont entamer un long chemin de croix dans l'optique d'accrocher un strapontin pour la Ligue des champions. Quatre matchs en août dans le meilleur des cas et donc une reprise anticipée. Que ce soit pour l'entraînement le 29 juin prochain ou pour la compétition le 4 ou 5 août. Ce programme a été anticipé par le staff et la direction, mais comme l'a souligné Nicolas Puydebois, "quand tu veux être à fond d'entrée, par expérience, tu le payes vers le mois d'octobre".

Sans avoir l'assurance d'être en C1, l'OL a donc un été bouleversé et ainsi une préparation tronquée. En effet, dans le même temps, se tient une Coupe du monde et certains Lyonnais (Niakhaté, Sulc, Tagliafico) seront sur le pont. Ils ne participeront pas à la montée en puissance physique de l'OL, qui ne partira pas cette année en Autriche pour son stage estival. Et se pose tout simplement la question de leur présence pour la troisième tour car la phase de poules du Mondial s'étire jusqu'au 27 juin. Peut-être privée de joueurs majeurs, la formation rhodanienne va donc devoir trouver d'autres solutions avec un mercato qui s'annonce bouillant.

Un mercato a vite lancé dans les deux sens, la direction en alerte

Les ennuis financiers sont toujours bien là et si la situation peut s'avérer moins catastrophique qu'il y a un an, elle reste préoccupante. La question de l'actionnariat est toujours bien là et il reste encore et toujours le passage devant la DNCG à faire valider. La rentrée d'argent assurée d'une participation directe à la Ligue des champions n'aurait pas fait de mal. Une fois de plus, la direction va donc devoir vendre assez rapidement pour faire rentrer des liquidités. L'emballement pré-Coupe du monde devrait aider à se séparer d'un ou deux joueurs ayant une belle valeur marchande, comme la saison passée avec Rayan Cherki. Mais le chantier reste énorme, entre le besoin d'envoyer des signaux positifs à la DNCG mais aussi à l'UEFA et la volonté de se renforcer, tout en gardant une certaine ossature et les belles surprises de la saison écoulée.

La politique sportive et financière va grandement dépendre de ce qui se passera en août. Matthieu Louis-Jean l'a concédé, l'OL "n'avait pas l'effectif pour jouer sur plusieurs tableaux". Il le faudra pour le nouvel exercice "avec des renforts sur toutes les lignes" pour nos consultants de TKYDG, tout en continuant à la jouer malin. "On a commencé à travailler. Il faudra être prêts pour le 4 août : c'est notre rôle d'être prêts pour ce moment-là, donc on va le faire. On sait à peu près ce qu'on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler maintenant pour la suite." Si les joueurs sont en vacances depuis lundi, pour Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger et même Michele Kang, le plus dur ne fait que commencer...