Mercato : Endrick et l’OL, "aujourd’hui, c’est terminé"

Remplacé à vingt minutes de la fin, Endrick a joué son dernier match avec l’OL contre Lens. Matthieu Louis-Jean ne serait pas contre faire revenir le Brésilien, mais les cartes ne sont pas dans les mains du club rhodanien.

Il n’y aura pas eu de nouvelle danse de la joie dimanche soir. Alors que l’OL voulait terminer de la meilleure des façons sa saison face à son public, Endrick avait lui aussi cette envie de bien faire. Après 21 matchs joués depuis son arrivée à Décines le 1er janvier, le Brésilien a fait ses adieux au public lyonnais. Pas comme il l’aurait espéré, en ne trouvant pas la faille et en étant bien muselé par les défenseurs de Lens. Mais sous les applaudissements du Parc OL au moment de sa sortie à la 71e minute. Un amour d’été ou plutôt de printemps qui va prendre fin, comme confirmé par Matthieu Louis-Jean après la rencontre. "Aujourd’hui, c’est terminé, oui", a confié le directeur technique lyonnais.

"Il a apporté ce qu'on attendait de lui"

Avec huit buts et huit passes décisives en cinq mois, Endrick n’a pas tout bien fait avec l’OL. Néanmoins, il y aura eu quelques belles envolées qui auront réussi à ravir le public lyonnais. Si le prêt de six mois a pris fin au coup de sifflet final de cet OL - Lens (0-4), une nouvelle collaboration est-elle possible la saison prochaine ? "Ça donne envie (de le prolonger). Est-ce que c'est possible? C'est une autre chose. Ç'a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. (…) Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps, et ce qu'on attendait de lui. C'était un bon moment ensemble." La porte n’est pas totalement fermée à l’OL, mais l’incertitude concernant une participation à la Ligue des champions rend forcément ces retrouvailles peu probables.