Mercato : Endrick et l’OL, "aujourd’hui, c’est terminé"

Remplacé à vingt minutes de la fin, Endrick a joué son dernier match avec l’OL contre Lens. Matthieu Louis-Jean ne serait pas contre faire revenir le Brésilien, mais les cartes ne sont pas dans les mains du club rhodanien.
Il n’y aura pas eu de nouvelle danse de la joie dimanche soir. Alors que l’OL voulait terminer de la meilleure des façons sa saison face à son public, Endrick avait lui aussi cette envie de bien faire. Après 21 matchs joués depuis son arrivée à Décines le 1er janvier, le Brésilien a fait ses adieux au public lyonnais. Pas comme il l’aurait espéré, en ne trouvant pas la faille et en étant bien muselé par les défenseurs de Lens. Mais sous les applaudissements du Parc OL au moment de sa sortie à la 71e minute. Un amour d’été ou plutôt de printemps qui va prendre fin, comme confirmé par Matthieu Louis-Jean après la rencontre. "Aujourd’hui, c’est terminé, oui", a confié le directeur technique lyonnais.
"Il a apporté ce qu'on attendait de lui"
Avec huit buts et huit passes décisives en cinq mois, Endrick n’a pas tout bien fait avec l’OL. Néanmoins, il y aura eu quelques belles envolées qui auront réussi à ravir le public lyonnais. Si le prêt de six mois a pris fin au coup de sifflet final de cet OL - Lens (0-4), une nouvelle collaboration est-elle possible la saison prochaine ? "Ça donne envie (de le prolonger). Est-ce que c'est possible? C'est une autre chose. Ç'a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. (…) Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps, et ce qu'on attendait de lui. C'était un bon moment ensemble." La porte n’est pas totalement fermée à l’OL, mais l’incertitude concernant une participation à la Ligue des champions rend forcément ces retrouvailles peu probables.
Je ne suis pas tenace comme toitoi : des messages qui disparaissent sans raisons... Alors pour moi aussi c est terminé pour aujourd'hui !
Salut Mimoun,
Faut repérer le mot qui pose problème.
Après, que tu postes d'un ordi ou d'un téléphone, si tu te fais avoir et que le message disparaît, tu fais flèche arrière et tu devrais retrouver dans l'espace commentaire le message que tu as voulu passer.
Par la suite, "y a plus qu'à" retenter jusqu'à identification du ou des mots que le robot ne veut pas.
Déjà, il faut écrire d e r n i e r sinon, ça ne va pas.
J’espère quon trouvera un véritable ailier droit, plus intelligent dans le jeu, plus collectif, plus humble.
HS - Je modère un jeu en ligne depuis plus de 15 ans, avec un flux de plusieurs milliers de messages par jour. Je m'estime donc autorisé à qualifier votre "robot" de bouse informatique. Désactivez-le immédiatement.
Il est sorti sous les applaudissements du public , le gamin nous a mis de beaux buts , il va me manquer .
Hier il a été bien muselé c'était dur . Il a encore pris de bons coups , il en aura pris beaucoup pendant ce passage en ligue1.
Il aura découvert la dureté des défenses de L1.
Le jeu physique des lensois l'a verrouillé, ils ont pris pas mal de jaunes .