Actualités
Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
Endrick avec Roman Yaremchuk lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : face à Lens, certains joueurs porteront le maillot de l'OL pour la dernière fois

  • par Tristan Le Pezennec
  • 8 Commentaires

    • Alors que l’OL brigue toujours une place sur le podium de la Ligue 1 au moment d'affronter Lens dimanche (21h), certains joueurs lyonnais vont faire leurs adieux au public du Parc OL.

    Soir de dernière au Parc OL. L’OL termine sa saison comme il l’avait commencé, contre le Lens de Pierre Sage, et il a encore beaucoup à gagner, comme beaucoup à perdre. Les Lyonnais sont assurés de terminer, au pire, à la cinquième place, mais le podium est toujours envisageable. Il faudra gagner, histoire de valider la quatrième place, et espérer que le LOSC se prenne les pieds dans le tapis au moment de recevoir l’AJ Auxerre.

    Les options d’achat de Yaremchuk et Karabec

    Soir de dernière aussi, car de nombreux joueurs pourraient porter le maillot de l’OL pour une ultime fois. Déjà, il y a les joueurs prêtés avec option d’achat. Celle de Noham Kamara sera levée. Il ne devrait, de toute manière, pas être dans le groupe dimanche. Rien n’est moins sûr pour Roman Yaremechuk. L’avant-centre ukrainien a marqué cinq buts depuis son arrivée en janvier, mais il n’est pas certain que son apport dans le jeu pousse les dirigeants à mettre 5 millions d’euros sur un joueur de 30 ans, qui appartient toujours à l’Olympiakos. Ce qui paraît évident, en revanche, c’est que l’OL ne continuera pas avec Adam Karabec. Si le gaucher de 22 ans a rendu quelques services en début de saison, il a progressivement disparu de la circulation au gré des performances insignifiantes. Son option d’achat est fixée à 3,5 millions d’euros.

    Le cas Endrick, qui va retourner en Espagne

    Hans Hateboer va retourner à Rennes, où il est en fin de contrat, et pourrait rentrer chez lui, aux Pays-Bas, car Twente lui fait du pied. Malgré les fantasmes, les rumeurs et les espoirs qui auront rythmé son passage à l’OL, Endrick devrait rentrer à Madrid. Car le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est le Real qui décide. Face à Lens, il pourrait donc bien disputer son dernier match avec la tunique lyonnaise. Avec l’objectif d’envoyer l’OL en Ligue des champions, et de finir en beauté son aventure aux pays des Gones, qui aura été, quoiqu’il en soit, une immense réussite.

    Des départs à prévoir cet été

    La pige de Rachid Ghezzal, de retour à l’OL en septembre dernier, ne sera pas prolongée. On ne lit pas encore dans l’avenir, mais les dirigeants lyonnais, toujours sous pression financièrement, vont devoir vendre cet été, et se séparer de certains gros salaires. Alors il est possible que ce dimanche soit la dernière de certains cadres du vestiaire, ou des révélations de la saison. On pense à Nicolas Tagliafico, Clinton Mata ou encore Ainsley Maitland-Niles mais aussi à Ruben Kluivert et Afonso Moreira, qui ne manqueront pas de prétendants cet été.

    Pour soulager les finances et faire rêver ses supporters, l’OL doit gagner dimanche et ainsi retrouver la plus belle des compétitions, près de six après sa dernière participation.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    L'OL plus à l'aise contre Lens que face à Toulouse ?
    8 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 13 h 23

      Et surtout Tolisso qui coûte une fortune au club depuis 4 ans.

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - dim 17 Mai 26 à 13 h 28

        Il coute une fortune mais au moins lui il le justifie son salaire depuis 2 ans

        Mangala a 512 000€ par mois
        Nuamah a 400 000€ par mois
        AMN a 380 000€ par mois
        Tagliafico a 340 000€ par mois
        Ou Tessmann a 303 000€ par mois

        Eux par contre beaucoup moins

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 13 h 37

          Oui c'est vrai tu as raison, ça je ne vais surtout pas le contester, je trouve juste que c'est indécent vu la situation du club. Mais Tolisso en lui même n'y est pour rien c'est JMA qui a bien voulu lui donner un salaire si élevé.

          Mangala 512 000 ?? Heu ou tu as vu ça ? Chez les complotistes ou quoi ?...
          Le plus haut salaire c'est Tolisso, 450 000 euros.
          Mangala c'est 300 000
          Nuamah et AMN 250 000
          Faut faire attention à certains liens qui donnent des salaires de joueurs complètement aberrant , il y a beaucoup de fausses infos.

        2. Avatar
          lekinslayer - dim 17 Mai 26 à 13 h 43

          Vérifie tes sources alors parce que primes incluses ça donne

          Tolisso 7 950 000 annuel
          Niakhaté 6 810 000 annuel
          Mangala 6 140 000 annuel
          Nuamah 4 770 000 annuel
          AMN 4 550 000 annuel
          Tagliafico 4 090 000 annuel
          Tessmann 3 640 000 annuel

        3. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 17 Mai 26 à 13 h 54

          Je sais pas mais en tout cas ici O&L en avait fait un article et c'était les mêmes salaires que je donne.

      2. Avatar
        PAT11grib - dim 17 Mai 26 à 13 h 29

        Tu souhaites son départ ?

        Signaler
    2. Avatar
      Monark - dim 17 Mai 26 à 13 h 39

      Coco INTRANSFERABLE ! Les cinq autres , aucune opposition .

      Signaler
    3. Avatar
      stylo - dim 17 Mai 26 à 13 h 43

      robot de malheur...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : face à Lens, certains joueurs porteront le maillot de l'OL pour la dernière fois 13:15
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    L'OL plus à l'aise contre Lens que face à Toulouse ? 12:30
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : la réserve finit sa saison sur une nouvelle défaite 11:45
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - RC Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joies des joueuses d'OL Lyonnes qualifiées en finale de Première Ligue
    "Ce n'était pas nous"... les réactions après OL Lyonnes - Nantes (8-0) 10:15
    Allan Saint-Maximin lors de Nice - Lens
    Lens sans plusieurs joueurs cadres contre l’OL 09:30
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    Première Ligue : OL Lyonnes affrontera le Paris FC en finale 08:45
    Tyler Morton (OL) buteur à Metz
    Morton (OL) : "Finir en Europe ne peut pas être une déception" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL - Lens : Kluivert et Sulc titulaires dans une réorganisation tactique ? 07:29
    Les joueuses d'OL Lyonnes face à Nantes
    OL Lyonnes a passé la seconde et n'a pas fait semblant face à Nantes 16/05/26
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Lens : Mangala et Himbert de retour, un groupe de 25 16/05/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes - Nantes : Damaris et Shrader dans le onze 16/05/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : les U17 de l'OL affronteront Clermont à Gabriel-Montpied dimanche 16/05/26
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    Ligue 1 : la victoire de l’OL à Lens, une autre époque 16/05/26
    Rayan Cherki avec la France
    Même sans Tolisso, l'OL Académie bien représentée chez les Bleus 16/05/26
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    VAR, sonorisation… le dispositif arbitral d’OL Lyonnes - Nantes 16/05/26
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ecarté à l'OL, Textor au bord du précipice à Botafogo 16/05/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes a autorisé Swierot à jouer avec Nantes 16/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut