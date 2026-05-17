Alors que l’OL brigue toujours une place sur le podium de la Ligue 1 au moment d'affronter Lens dimanche (21h), certains joueurs lyonnais vont faire leurs adieux au public du Parc OL.

Soir de dernière au Parc OL. L’OL termine sa saison comme il l’avait commencé, contre le Lens de Pierre Sage, et il a encore beaucoup à gagner, comme beaucoup à perdre. Les Lyonnais sont assurés de terminer, au pire, à la cinquième place, mais le podium est toujours envisageable. Il faudra gagner, histoire de valider la quatrième place, et espérer que le LOSC se prenne les pieds dans le tapis au moment de recevoir l’AJ Auxerre.

Les options d’achat de Yaremchuk et Karabec

Soir de dernière aussi, car de nombreux joueurs pourraient porter le maillot de l’OL pour une ultime fois. Déjà, il y a les joueurs prêtés avec option d’achat. Celle de Noham Kamara sera levée. Il ne devrait, de toute manière, pas être dans le groupe dimanche. Rien n’est moins sûr pour Roman Yaremechuk. L’avant-centre ukrainien a marqué cinq buts depuis son arrivée en janvier, mais il n’est pas certain que son apport dans le jeu pousse les dirigeants à mettre 5 millions d’euros sur un joueur de 30 ans, qui appartient toujours à l’Olympiakos. Ce qui paraît évident, en revanche, c’est que l’OL ne continuera pas avec Adam Karabec. Si le gaucher de 22 ans a rendu quelques services en début de saison, il a progressivement disparu de la circulation au gré des performances insignifiantes. Son option d’achat est fixée à 3,5 millions d’euros.

Le cas Endrick, qui va retourner en Espagne

Hans Hateboer va retourner à Rennes, où il est en fin de contrat, et pourrait rentrer chez lui, aux Pays-Bas, car Twente lui fait du pied. Malgré les fantasmes, les rumeurs et les espoirs qui auront rythmé son passage à l’OL, Endrick devrait rentrer à Madrid. Car le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est le Real qui décide. Face à Lens, il pourrait donc bien disputer son dernier match avec la tunique lyonnaise. Avec l’objectif d’envoyer l’OL en Ligue des champions, et de finir en beauté son aventure aux pays des Gones, qui aura été, quoiqu’il en soit, une immense réussite.

Des départs à prévoir cet été

La pige de Rachid Ghezzal, de retour à l’OL en septembre dernier, ne sera pas prolongée. On ne lit pas encore dans l’avenir, mais les dirigeants lyonnais, toujours sous pression financièrement, vont devoir vendre cet été, et se séparer de certains gros salaires. Alors il est possible que ce dimanche soit la dernière de certains cadres du vestiaire, ou des révélations de la saison. On pense à Nicolas Tagliafico, Clinton Mata ou encore Ainsley Maitland-Niles mais aussi à Ruben Kluivert et Afonso Moreira, qui ne manqueront pas de prétendants cet été.

Pour soulager les finances et faire rêver ses supporters, l’OL doit gagner dimanche et ainsi retrouver la plus belle des compétitions, près de six après sa dernière participation.