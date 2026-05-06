En passe de prolonger son contrat avec l'OL, Afonso Moreira faisait l'objet de plusieurs intérêts de clubs européens. L'un d'eux serait Manchester United.
C'est aussi le revers de la médaille des bons coups réalisés sur un mercato. Souvent recrutées à petit prix et à bas salaire, ces bonnes pioches, quand elles explosent, se retrouvent logiquement en position de force pour négocier. Avec Tyler Morton, Pavel Sulc, Ruben Kluivert ou encore Afonso Moreira, les recrues estivales de l'OL ont montré que la cellule de recrutement avait eu du flair. Cela rentrait parfaitement dans la politique économique du club depuis le sauvetage en Ligue 1 et cela laisse à penser à plusieurs belles plus-values en cas de vente. Cependant, si la Ligue des champions est au programme la saison prochaine, la direction ne voudra pas se retrouver déplumée et aura aussi des arguments pour convaincre les joueurs de rester.
ManU va retrouver la Ligue des champions
Cela semble être le cas avec Afonso Moreira. L'ailier portugais est l'une des très grosses révélations lyonnaises de cet exercice 2025-2026. Personne ne s'y attendait et la surprise est clairement là. Ainsi, l'OL a pour ambition de blinder son joueur et une prolongation de contrat d'une saison avec une revalorisation salariale est en passe d'être signée. Cela devrait permettre de repousser les potentiels clubs intéressés par Moreira et qui avaient montré un intérêt ces dernières semaines. D'après A Bola, Manchester United ferait partie de ces prétendants. Sous l'impulsion de Mickael Carrick, les Red Devils vont retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, avec un projet qui peut être séduisant. De quoi semer le doute ?
footmercato annonce un montant de 25M...
c'est une blague? Si il jouait à monaco, Lille, Rennes ce serait 80M minimum.
quand tu vois à combien est parti Cherki, franchement ça me fait flipper
Le problème c'est toujours le même Stylo... tout le monde sait qu'on est dans la mouise économiquement, et qu'on va devoir beaucoup vendre cet été quoiqu'il arrive.
Donc ils n'ont pas besoin de gonfler leur offre pour que l'on cède.
Enfin on verra cet été. Il ne faut pas vendre au rabais non plus. Est-ce qu'il vaut mieux vendre un joueur comme Moreira pour 25M ou bien le garder une saison de plus et le vendre au même prix si ce n'est plus ?
Avec le risque qu'il nous fasse une Fofana.., mais ça c'est la loterie !
Et voilà la tourmente va débuter !
Accrochez-vous ça va secouer !!
En espérant que tout cela n'arrive pas avant la fin du championnat et que les joueurs soient focus à fond sur les deux derniers matchs !
Il va falloir si faire , surtout pour lui et Morton , c'est de l'or en barre ces gladiateurs pour des clubs ; si vente il y a ce que je regretterais , faut prendre le paquet sans concession ..