Baptiste Monveneur (ex-OL), l’écriture comme thérapie

Ancien pensionnaire du centre de formation de l'OL, Baptiste Monveneur vient de sortir son premier livre, à 19 ans. Il était l’invité de l’émission TKYDG ce lundi.

Un footballeur qui sort un livre, ce n’est déjà pas commun. Un footballeur de 19 ans, encore moins. Baptiste Monveneur vient de sortir son premier ouvrage, À l’aube du jeu et des mots, aux éditions Les Passionnés de Bouquins. Dedans, il nous plonge dans les coulisses de l’Académie, raconte son quotidien au centre, sa passion dévorante pour la littérature et comment il a fait pour concilier écriture et football, ce qui n’a rien d'évident.

Membre de la génération 2006, il est passé par le centre de formation lyonnais entre 2018 et 2024. Il a notamment côtoyé Khalis Merah ou encore Enzo Molebe. Le jeune attaquant, prêté à Montpellier, lui a d’ailleurs demandé "de lui envoyer un lien pour pouvoir commander" l'ouvrage.

Un livre écrit en grande partie pendant son passage à l'Académie

Six saisons passées à Meyzieu, faites de hauts et de bas. Mais qui ont permis à Baptiste Monveneur d’apprendre beaucoup sur lui et sur les autres. La genèse du livre remonte à une discussion avec Jérémie Brechet, alors entraîneur des jeunes à l’OL. "J’en avais discuté avec lui. L’idée, c’était d’écrire un livre sur le centre de formation, pendant le centre de formation, par un jeune de centre de formation, ce qui n’a jamais été fait", a-t-il clamé dans l’émission TKYDG de ce lundi.

"Quand on m’annonce que je ne suis pas conservé, je me mets à écrire dans ma chambre. Je me rends compte que prendre du recul sur ses six années me permet de répondre aux différentes interrogations que j’avais. Au final, qu’est-ce que je retiens de tout ça ? Le livre me permet d’apporter quelques réponses".

Le centre de formation, un environnement toxique

L’écriture comme thérapie, car passer six ans de sa vie d’adolescent dans un centre de formation, dans un cadre social si particulier, n’a rien d’anodin. "C’est un milieu ultra concurrentiel, il faut se faire sa place au quotidien. Une grande partie du livre, je l’ai écrit à 17 ans, pendant que j’étais au centre, avec les émotions à vif, le ressentiment, l’incompréhension. Ce livre c’est une volonté de réconciliation. Peut-être que j’ai gagné une dizaine d’années avec ça", philosophait-il.

Il est aussi revenu sur les rapports entre les joueurs pendant sa formation, en racontant l’un de ses premiers souvenirs au centre. "J'ai onze ans, je viens d’arriver au centre de formation, et tout de suite les grands prennent le dessus. Ils sont taquins, ils humilient devant les autres, on est vraiment à la limite du harcèlement. Ça fait seulement trois semaines et je me dis, qu’est-ce que je fous là. Je décide alors de me confronter à la formule de pouvoir que représente ce grand. J’ai directement été respecté par les joueurs de ma catégorie, par les plus grands aussi, et je n’ai quasiment plus eu de problèmes. Même quatre ans après, on m’a reparlé de cette histoire".

Aujourd’hui, loin du football professionnel, Baptiste Monveneur a 19 ans et il vient de sortir son premier livre. "J’ai tendance à dire que le centre de formation, on en finit détruit, ou grandi. Ce livre prouve que, personnellement, j’en suis sorti grandi".