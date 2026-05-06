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Hans Hateboer, latéral de l'OL
Hans Hateboer, latéral de l’OL (Photo by Victor Joly / DPPI via AFP)

Pour Toulouse - OL, Fonseca pourra à nouveau compter sur Hateboer

  • par David Hernandez

    • Obligé de rester en tribunes dimanche dernier contre Rennes, en raison d’un accord entre les deux clubs, Hans Hateboer va pouvoir reprendre du service. Le Néerlandais est de nouveau disponible pour Toulouse - OL.

    Il était en tribunes mais il n’a pas manqué de descendre sur la pelouse du Parc OL au coup de sifflet final. Suite à un accord entre l’OL et Rennes au moment de son prêt, Hans Hateboer n’a pas pu prendre part à la rencontre dominicale. Au repos forcé pour cette 32e journée de Ligue 1, le défenseur a quand même fêté la victoire lyonnaise (4-2) contre le club auquel il appartient encore jusqu’en juin prochain. La punition est désormais terminée puisque le Néerlandais a repris l’entraînement mardi et sera bien disponible à Toulouse ce dimanche à 21h.

    Fin de prêt à l'OL et fin de contrat à Rennes en juin

    Doublure d’Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer se contente de miettes depuis son arrivée à l’OL en octobre dernier. Si ses deux premières sorties contre le Paris FC (3-3) et Brest, avec un rouge dès la 5e minute, ont laissé craindre le pire, l’ancien international Oranje s’est plutôt montré fiable quand Paulo Fonseca a fait appel à lui. Ce n’est parfois pas très académique, mais cela a fait le job sur les 20 rencontres qu’il a disputées en Ligue 1 et en Coupe de France. À voir si l’OL lui proposera quelque chose l’été prochain alors qu’il se retrouvera libre de tout contrat, suite à la fin de son contrat avec Rennes.

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