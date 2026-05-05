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Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern – OL (@UEFA)

OL Lyonnes : Renard, Damaris, Heaps ou encore Katoto présentes contre Montpellier

  • par Gwendal Chabas

    • Un mix entre expérience et jeunesse. Quelques joueuses sont préservées contre Montpellier mercredi. En revanche, la capitaine Wendie Renard est bien là, comme Lindsey Heaps et Marie-Antoinette Katoto.

    Il n'a pas envoyé la réserve cette fois-ci. À Nantes la semaine dernière (1-1), Jonatan Giráldez ne s'est pas privé pour envoyer les jeunes et les habituelles remplaçantes. Il faut dire que ce match en Loire-Atlantique tombait entre la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal. Passé en finale, l'OL Lyonnes se projette maintenant sur une autre grande échéance. Dimanche 10 mai, il disputera la finale de la Coupe de France face au PSG. Mais avant cela, il doit négocier la dernière journée de D1. Il a rendez-vous avec Montpellier mercredi à 17 heures.

    Pour ce duel qui a peu d'enjeux pour les Lyonnaises et beaucoup côté montpelliérain, l'entraîneur espagnol a convoqué un groupe assez costaud. On y retrouve Wendie Renard, Ashley Lawrence, Sofie Svava, Alice Sombath, Damaris Egurrola, Lindsey Heaps, Korbin Shrader, Lily Yohannes, Jule Brand ou encore Marie-Antoinette Katoto.

    6 titulaires d'Arsenal absentes

    De quoi constituer une belle équipe, même sans Christiane Endler, Ingrid Engen, Selma Bacha, Melchie Dumornay, Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg. Toutes étaient titulaires samedi face aux Londoniennes (succès 3-1). Inès Benyahia et Tabitha Chawinga ne sont toujours pas de retour.

    Pour compléter l'effectif, on relève quelques jeunes encore de la partie. Citons Maïssa Fathallah, retenue par son club et pas à l'Euro U17, Romane Rafalski, Sarah Rougeron et Lorna Chicha-Douvier. Pour ces Fenottes, ce sera l'occasion à nouveau de grappiller des minutes avec les grandes, un apprentissage du haut niveau.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Renard, Svava, Tarciane, Sombath, Lawrence, Rougeron, Rafalski, Fathallah - Egurrola, Chicha-Douvier, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Katoto

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